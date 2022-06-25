احفظوا الأطعمة عند 60 درجة بعد طهيها

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة بعد الطهي حتى التقديم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

وأشار في إنفوجرافيك نشر على صفحته الرسمية إلى ضرورة حفظ الطعام بدرجة حرارة 60 درجة حتى لحظة تقديمه. لتجنب التسمم الغذائي.

طريقة تسخين الطعام

و قبل؛ أوضحت إدارة الغذاء والدواء الطريقة الصحية لإعادة تسخين الطعام ؛ تحذير من أنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي إذا تم تسخينه بشكل غير صحيح.

وأشار إلى أن الطريقة الصحية للتدفئة تتكون من التسخين مرة واحدة فقط عند درجة حرارة لا تقل عن 74 درجة مئوية.

حفظ الأغذية

كما حذرت الهيئة من سوء حفظ الطعام. وأكد أنه من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

وأوضح أن أفضل طريقة لحفظ الطعام هي تخزينه في الثلاجة عند درجات حرارة تقل عن 5 درجات مئوية. لا تتركه في الغرفة لأكثر من ساعتين.