من هو احمد منصور زوج رحمه احمد ويكيبيديا ،تعتبر من أبرز النجوم والفنانين الصاعدين والذي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ،وذلك لما تقدمه من مستوى عالي في التمثيل وبالإخص خلال دورها المميز في مسلسل الكبير “الجزء السادس” الذي عرض في رمضان لعام 2022م برفقة النجم “أحمد مكي” بدور “مربوحة” والذي حقق نجاحاً كبيراً في نسب المشاهدات والمتابعة.

أحمد منصور زوج رحمة أحمد ويكيبيديا

يعد النجم أحمد منصور هو زوج النجمة الصاعدة رحمة أحمد وهو شاب من مواليد دولة مصر ويحمل جنسية بلاده ويبلغ من العمر حالياً 31 سنة وهو من أكثر الأشخاص الداعمين لها في مسيرتها ،كما ترددت بعض الأخبار التي تفيد بطبيعة عمله أنه مهتم في مجال التصوير والتأليف وبعد البحث تبين أنها مجرد شائعات لا مكان لها من الصحة ،وبسبب الشهرة الواسعة التي امتلكتها الفنانة رحمة أحمد تزداد الشائعات.

رحمة أحمد السيرة الذاتية

يتسائل الكثير من الجمهور الفني والمهتم بعالم الفن والتمثيل عن أهم المعلومات عن الفنانة رحمة أحمد وهويتها ،وذلك بعد ظهورها بدور “مربوحة” في المسلسل الناجح “الكبير” لتعويض غياب الفنانة دنيا سمير غانم التي كانت تقوم بدور “هدية” ،كذلك كان بداية ظهور النجمة رحمة أحمد خلال عملها في ستاند أب كوميدي بأسم “أمين وشركاه” والذي عرض منذ سنوات.

من هي مربوحة في مسلسل الكبير أوي 6

كما ذكرنا سابقاً عن الدور المميز والناجح التي قدمته الفنانة رحمة أحمد في المسلسل الرمضاني “الكبير 6 “بمشاركة النجم أحمد مكي بدور “مربوحة” ليكون الدور بداية ظهورها على الساحة الفنية وتحقيقها للشهرة واكتساب موجة من المعجبين لها ،وهي من مواليد تاريخ ال8 من شهر مايو لعام 1994م في العاصمة المصرية القاهرة أي أنها تبلغ من العمر حالياً 28 سنة وتحمل جنسية بلادها.

من هو احمد منصور زوج رحمه احمد ويكيبيديا كما أن النجمة رحمة تمتلك أعداد كبيرة من المتابعين لها والمعجبين على كافة حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ،والتي تقوم بمشاركة جمهورها كافة الأعمال الفنية والاحتفلات التي تقوم به.