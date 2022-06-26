احمي طفلك المصاب بالربو في فصل الشتاء

احمِ طفلك من الربو في الشتاء – أعلنت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن الشتاء هو كابوس للأطفال المصابين بالربو.

يفرض المرور المتكرر من الهواء البارد بالخارج إلى الهواء الدافئ بالداخل عبئًا إضافيًا على الجهاز التنفسي.

ولحماية الطفل من هذه المخاطر، تنصح الجمعية الآباء بإعدادهم جيدًا لفصل الشتاء، وإبلاغهم بأهمية غسل أيديهم بانتظام واحترام قواعد النظافة، مع مراعاة أن مخزون الأدوية كافٍ ؛ يجب أن تكون الأدوية وأجهزة الاستنشاق متوفرة في حالة الطوارئ.

من المهم أيضًا أن يتم تطعيم الطفل ضد الأنفلونزا ؛ لأن الإصابة بالإنفلونزا أو الزكام تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى الطفل المصاب بالربو.