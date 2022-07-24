اخبار الضمان الاجتماعي وطريقة الأستعلام عن حسابي ومعرفة رقم الضمان المطور 1444

الأخبار الخاصة بالضمان الاجتماعي 1444 2022 هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين فِيْ الآونة الأخيرة وإليك طريقة للتعرف على المواطنين المستفِيْدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد يمكنهم طلب والتحقق من حساباتهم إلكترونيًا، وكذلك كيفِيْة استلام رمز الأمان الخاص بالمستفِيْد مجتمع الأمن 2022.

تغريدات من HRSD_SA

كيفِيْة التحقق من حساب الضمان الاجتماعي 2022 الخاص بي برقم الهُوية

يمكن للمواطنين المدعومين من نظام الضمان الاجتماعي المطور استخدام أرقام التعريف الخاصة بهم للحصول على مزيد من المعلومات حول حساباتهم باتباع الخطوات التالية

يزور الموقع الرسمي لوزارة العمل هنا.

الضغط على نافذة خدمات الوزارة.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية لبوابة التنمية الاجتماعية من القائمة.

أدخل رقم تعريف المستلم وكلمة المرور لحساب الضمان الاجتماعي الخاص بك.

انقر فوق مربع الإدخال.

انقر فوق نافذة حسابي.

الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر على أيقونة الطلب.

انتظر لحظة حتى يعرض الضمان الاجتماعي المصمم جميع تفاصيل الحساب.

كيفِيْة معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للمستفِيْدين فرصة التعرف على هذا الرقم على النحو التالي

أولاً، يتم إرسال حساب المستفِيْد مباشرة من هنا إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

أدخل رقم الهُوية وكلمة المرور لحساب الضمان الاجتماعي للمستفِيْد.

انقر فوق حقل تسجيل الدخول.

انقر فِيْ حقل البريد الوارد.

اضغط على أيقونة تأمين التقاعد.

انقر فوق رمز حالة الخدمة الخاص بالمستلم.

التحقق من دقة بيانات المستفِيْد بما فِيْ ذلك رقم الضمان الاجتماعي المطور وكافة بيانات المستفِيْد.

تطور مَوعِد وصول الضمان الاجتماعي

إذا كنت مستفِيْدًا من الضمان الاجتماعي بعد إخطارك بحالة الضمان الاجتماعي الخاصة بك فِيْ البرنامج، فسيتم صرف الضمان الاجتماعي الخاص بك لك فِيْ تاريخ دفع الإعانة التالي بعد التسجيل والقبول هذا الشهر. من أغسطس.

المستندات اللازمة للأشخاص الطبيعيين لطلب الضمان

المستندات التالية مطلوبة للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي لفتاة غير متزوجة من المملكة العربية السَعُودِيْة