اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa 1444 رابط التسجيل للمعلمين والخريجين 2022 ،صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية عن ضرورة حصول العاملين في مجال التدريس على الرخصة المهنية لكلا الجنسين ،بالإضافة الى عقد الاختبار سيكون في يوم الإثنين الموافق ال5 من شهر سبتمبر الجاري 2022م عبر التسجيل على الروابط الإلكترونية الخاصة بالوزارة ووفق كافة الشروط والإجراءات.

التسجيل لامتحان الترخيص المهني tpl.etec.gov.sa

أكدت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، اليوم، فتح باب التسجيل لامتحان الترخيص المهني للمعلمات من خلال موقعها الإلكتروني لنظام الترخيص. يبدو أنه بسبب ارتفاع عدد الطلبات وزيادة عدد الراغبين فِيْ التسجيل للامتحانات المتاحة، فقد تم إيقاف موقع الترخيص المهني ونظام الترخيص الإلكتروني.

حيث ظهرت رسالة تحتوي على العبارة التالية “سنعود قريبًا”، وهذا يعني أن البوابة تخضع حاليًا للصيانة، لذلك سيتعين عليك الانتظار حتى يعمل الموقع مرة أخرى، وذلك لإتمام عملية التسجيل. تأهِيْل المعلمين، مع مراعاة أن الحساب الشخصي يتم إدخاله من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة.

وقد تم التأكيد على أن اجتياز اختبار التأهِيْل المهني شرط أساسي للحصول على رخصة المعلم، وتسمح الهِيْئة للمعلمين الممارسين أو الراغبين فِيْ الالتحاق بمهنة التدريس الحاصلين على درجة البكالوريوس بإمكانية التسجيل للحصول على مؤهل مهني. الامتحان بقسميها التربوي العام والمتخصص.

رابط التسجيل فِيْ اختبار التأهِيْل المهني للمعلمين والخريجين

أطلقت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب منصة خاصة لاستقبال جميع الطلبات المتعلقة بالتراخيص المهنية للمعلمين فِيْ المملكة، مع مراعاة أن الرخصة المهنية هِيْ وثيقة رسمية صادرة عن الهِيْئة من خلال نظام التراخيص الإلكترونية وفق قواعد محددة. وإجراءات المستويات والأوقات المحددة.

حاليا التسجيل للاختبار التعليمي العام والمتخصص متاح لكل من الرجال والنساء من خلال الموقع الإلكتروني لهِيْئة تقويم التعليم، وهُو نظام الترخيص الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرَابِطْ الرسمي التالي tpl .etec.gov.sa

تواريخ تسجيل الرخصة المهنية 1444

وبحسب مواعيد التسجيل لامتحان التأهِيْل المهني للمعلمين 1444 التي أعلنتها الهِيْئة، فقد بدأ الرجال خلال الشهر الماضي بتلقي طلبات التسجيل، بينما بدأ تسجيل النساء اعتبارًا من اليوم، ويمكنهن القيام بذلك عن طريق

بدأ التسجيل فِيْ الاختبار التربوي العام والمتخصص “رجال” فِيْ 29 أغسطس 2022 م الموافق تاريخ 2 صفر 1444 هـ، ويتوقع أن تستمر عملية التسجيل حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022 م الموافق تاريخ 12 ربيع الأول 1444 هـ.

يبدأ التسجيل فِيْ الاختبار التربوي العام والمتخصص “نساء” اعتباراً من 5 سبتمبر 2022 د. ج.الموافق تاريخ 9 صفر 1444 د. ، وتستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022 د. ج- الموافق تاريخ 2 جمادى الأولى 1444 م.

مراحل اصدار الرخصة المهنية للمعلمين

أوضحت هِيْئة تقويم التعليم مراحَلْ إصدار الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم أو التدريس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يجب على الراغبين فِيْ التقدم لوَظْائِفْ وزارة التربية والتعليم التي تعلن عنها الحصول على الترخيص المهني. كَمْتطلب أساسي تكون مراحَلْ إصدار التراخيص المهنية كَمْا يلي:

المرحَلْة الأولى الدخول إلى نظام الترخيص الإلكتروني للتسجيل فِيْ اختبار الترخيص المهني tpl.etec.gov.sa حسب المواعيد المحددة مع مراعاة التحقق من صحة جميع البيانات الشخصية والمهنية.

ثانياً إجراء الاختبارات وتنتهِيْ بإعلان نتائج الرخصة المهنية.

ثالثا تقديم طلب اصدار رخصة حسب المستوى الذي استوفِيْت فِيْه جميع الشُروطْ لتتمكن الهِيْئة من اصداره.

سجل لامتحان الترخيص المهني 1444

أكدت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب أن التسجيل فِيْ الرخصة المهنية متاح للمعلمين والمعلمات حسب رغبة المستفِيْد سواء فِيْ اختبار التعليم العام أو فِيْ الاختبار التخصصي أو فِيْ كلا المجلسين، والاختبارات المهنية هِيْ أيضا متاح لأولئك الذين لم يدخلوا الاختبار من قبل أو لديهم نتيجة واحدة فقط.

يمكن التسجيل فِيْ اختبار الرخصة المهنية من خلال نظام الترخيص وليس من خلال موقع قياس، حيث يظهر فقط اختبار القيادة المدرسية والإشراف التربوي. تطوير المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، موافقة. وقد أسند تقييم تطبيقه إلى هِيْئة تقويم التعليم والتدريب من قبل مجلس الوزراء.

وأوضح أن الهِيْئة هِيْ الجهة المسؤولة عن إجراء الاختبارات المهنية العامة والمتخصصة للتراخيص من خلال بناء وتطبيق اختبارات الكفاءة المهنية للمعلمين والمدربين، ومن ثم إصدار تراخيصهم وفق الضوابط المعتمدة. متاح على tpl.etec.gov.sa من خلال نظام الترخيص.

التسجيل في اختبار التأهيل المهني للخريجين

الدخول إلى الامتحانات متاح للتسجيل فِيْ الامتحان المقابل للخريجين الراغبين فِيْ شغل مناصب تعليمية أو تدريسية فِيْ العمل من خلال موقع نظام الترخيص الإلكتروني، مع مراعاة فحوصات الترخيص المهني التي تنطبق على كل من المعلمين ومن يرغب. مزاولة مهنة التدريس سواء فِيْ القطاع العام أو الخاص فِيْ المملكة.

اختبار الرخصه المهنية tpl.etec.gov.sa 1444 رابط التسجيل للمعلمين والخريجين 2022 كما وتبقى الوزارة على تواصل دائم مع الطواقم الإدارية والتدريسية لمتابعة كافة الإحداث والتطورات بالإضافة الى عقد الدورات التدريبية للمعلمين لتنمية مهاراتهم التكتولوجية.