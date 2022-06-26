اختبار الفصل الثاني في التربية المدنية للسنة الاولى ابتدائي من الجيل الثاني

اختبار التربية المدنية للفصل الدراسي الثاني للسنة الأولى من مدرسة الجيل الثاني الابتدائية – يسعدنا أن نوفر لك مجموعة من الواجبات والاختبارات من مختلف المؤسسات التعليمية والولايات في الجزائر، لمساعدة الطالب على الة والتحضير للواجبات المنزلية والاختبارات .

النموذج 1

نماذج من الواجبات والاختبارات بمختلف المؤسسات التعليمية والدول المختلفة بالجزائر لسنة 2022

النموذج 2

نماذج من الواجبات والاختبارات بمختلف المؤسسات التعليمية والدول المختلفة بالجزائر لسنة 2022

3. النموذج

نماذج من الواجبات والاختبارات للمؤسسات التعليمية المختلفة والولايات المختلفة بالجزائر لسنة 2017

النموذج 4

نماذج من الواجبات والاختبارات للمؤسسات التعليمية المختلفة والولايات المختلفة بالجزائر لسنة 2016

النموذج 5

نماذج من الواجبات والاختبارات للمؤسسات التعليمية المختلفة والولايات المختلفة بالجزائر لسنة 2015

نموذج 6 اختبار الفصل الدراسي الثاني للتربية المدنية للسنة الأولى بالمدرسة الابتدائية من الجيل الثاني

نماذج من الواجبات والاختبارات لمؤسسات تعليمية مختلفة وولايات مختلفة بالجزائر لسنة 2014

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ما هي التربية المدنية

التربية المدنية هي مجموعة من البرامج التي تحدد القواعد والمكونات الأساسية للمؤسسات في نظام سياسي ديمقراطي، وتنشر المعرفة بالحقوق والممارسات الديمقراطية مثل فهم الحقوق الدستورية والمساواة بين الجنسين والعمل الجماعي. من ناحية أخرى، يستطيع المواطنون، من خلال تعميق معرفتهم بحقوقهم الدستورية والتقنيات المعتمدة في تنظيم المجتمع المدني، المشاركة بفعالية في عمل المجتمع المحلي ومؤسسات الحكم وفي صياغة السياسات.

التربية المدنية مادة تربوية استراتيجية من بين المواد المدرجة في المناهج المدرسية. هدفها الأساسي هو تنمية الشعور بالمصلحة العامة واحترام القانون وحقوق الإنسان، على أساس تكوين الفرد اجتماعيًا وحضاريًا، مما يؤهله للعيش كمواطن صالح، يشعر بالمسؤولية، ويدركه. التزاماته، كعضو كامل العضوية في المجتمع، يساعد في بناء واجباته، مدركًا لحقوقه وواجباته، مشبعة بشخصيته الوطنية، منفتحًا على القيم العالمية، وقادرًا على التكيف مع المواقف، ومواجهة المشكلات التي يعاني منها. يواجه في حياته اليومية.

ويهدف في هذا المستوى إلى ترسيخ وتعميق الإنجازات القبلية المتعلقة بواجبات المواطنة والسلوك الديمقراطي والتواصل الجيد واكتشاف العلاقات مع بعض المؤسسات الوطنية.