اختبار طبي لحسم مصير مشاركة نجم الأهلي أمام المصري

الاهلي

خلال الساعات القليلة المقبلة سيخضع كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم لفحص طبي على هامش التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم بالإسكندرية، قبل المباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيد. .

جاء ذلك من أجل تحديد مركزه النهائي عند مشاركته أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة بكدمة تعرض لها بعد اصطدامه بمحمد عبد المنصف حارس مرمى اتحاد الإسكندرية. .

وتغلب الأهلي على نظيره المصري اتحاد الإسكندرية 3-0، في مباراة الفريقين، مساء الأحد، في الجولة 29 من الدوري المصري، على استاد برج العرب.

وسجل الأهلي هدفا أحمد سيد غريب في الدقيقتين 53 و 47 وزياد طارق في الدقيقة 44.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيد في الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة.