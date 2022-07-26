اختبار طبي يحسم مشاركة تجم الأهلي أمام المقاصة

خضع محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، اليوم الثلاثاء، لحسم مصير مشاركه في المباراة المقبلة أمام نادي مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز. .

وتعرض محمد عبد المنعم، في الأيام الأخيرة، لإجهاد طفيف في ذراعه الأمامية، ليخضع للفحوصات الطبية، والتي حسمت أخيرًا مشاركته في مباراة تخليص مصر.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

يبدأ موعد مباراة الأهلي والجونة يوم غد الأحد 27 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تنطلق مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

القناة التي تبث مباراة بين الأهلي ومصر المقاصة

تُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.

أون تايم سبورت هي المذيع الوحيد الحصري للبطولة المحلية في العالم العربي والشرق الأوسط.

موقف الفريقين قبل مباراة الغد

ويدخل الأهلي تلك المباراة ويحتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وخاض الأهلي 24 مباراة هذا الموسم وحقق 15 مباراة وخسر 3 وتعادل 6 مرات.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المصري بـ11 مباراة من أصل 26 مباراة.

وحقق مصر المقاصة مباراتين فقط لكنه خسر 15 مباراة وتعادل 9 مرات.