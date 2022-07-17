اختبار طبي يحسم مشاركة ديانج أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب خط وسط الأهلي أليو ديانج في مباراة فريقه المقبلة ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2022.

ويلعب الأهلي مع الزمالك الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

موقف ديانج من المشاركة ضد الزمالك

ودخل ديانج بديلا في الدقيقة 59 من مباراة بيراميدز يوم السبت بدلا من حمدي فتحي.

واشتكى ديانج من إصابة عضلية وغادر الملعب فجأة، لكنه عاد مرة أخرى وعانى لإكمال المباراة، قبل أن يضطر سواريز، مدرب الفريق، إلى استبداله ودفع أحمد نبيل قوجة.

سيخضع لاعب خط وسط الأهلي عليو ديانج لفحص طبي قبل جلسة تدريب الفريق غدا، للوقوف على مدى الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدوري الإسباني يوم أمس على ملعب بيراميدز.

نتيجة مباراة الاهلي وبيراميدز وتصنيف الفريق

وخسر الأهلي أمام بيراميدز 2-0 في مباراة الفريقين مساء الأحد، في الجولة 25 من الدوري المصري.

توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة.

ويدخل الأهلي يوم الثلاثاء معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة الزمالك المقبلة.

غياب الأهلي عن نهائي كأس مصر

وسيغيب عدد من اللاعبين عن الأهلي في نهائي كأس مصر، أبرزهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بسبب إصابته بتمزق في عضلاته الأمامية.

كما تغيب الموزمبيقي لويس ميكسوني بسبب إصابة في أربطة الركبة الداخلية.

تأكد غياب حسين الشحات بعد أن أكدت الأشعة السينية إصابة حسين الشحات بقطع كامل في الغضروف.

أما محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، فقد تأكد عدم مشاركته في مباراة الأهلي والزمالك بسبب إجهاد عضلي، وأنه يحتاج إلى علاج لمدة 10 أيام.

سيغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي لمدة شهر بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة المستقبل.

كما تغيب الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي.