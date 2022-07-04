اختبار طبي يحسم مشاركة مدافع الأهلي أمام الجونة

وخلال الساعات القليلة المقبلة سيخضع المدافع الدولي لفريق الأهلي الأول لكرة القدم ياسر إبراهيم لفحص طبي قبل المباراة القادمة بين العبقري الأحمر ونظيره الجونة في منافسات الدوري المصري. .

يستعد فريق الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، للمباراة القادمة أمام نادي الجونة المقرر يوم غد الثلاثاء 5 يوليو الساعة التاسعة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف من السعودية. وذلك في اطار المباريات المؤجلة للاسبوع التاسع من منافسات الدوري العام.

ويحتل أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

تعرض مدافع الأحمر ياسر إبراهيم لإصابة في عضلاته الأمامية خلال مشاركته في نصف نهائي كأس مصر أمام الجونة العام الماضي.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر موسم 2022/2022، بعد فوزه على بتروجيت بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين، السبت الماضي، على استاد القاهرة، في إطار نصف النهائي. نهائيات بطولة كأس مصر في نسختها الموسم الماضي.