اختبار طبي يحسم موقف “عبد الشافي” من العودة للتدريبات

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، في التدريبات التأهيلية داخل صالة النادي الرياضي، إلى جانب التدريبات التي جرت أمس، استعدادًا للفترة المقبلة.

ويخضع عبد الشافي لفحص طبي لتحديد موعد عودته للمشاركة في مباريات الزمالك، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابته برضوض في الركبة.

يريد فريرا مدرب الزمالك التعافي سريعا لجهود محمد عبد الشافي، للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

من ناحية أخرى، حضر الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي تدريبات الزمالك خلال الفترة الحالية، بعد أن تخلصوا من الآلام التي عانوا منها خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي أصابتهم وأبعدتهم عن المشاركة في الزمالك الأخير. اعواد الكبريت.

بينما فضل فريرا، مدرب الزمالك، عدم دفع رواتب حازم إمام في الدرجة التي خاضها الفريق أمس، للحيلولة دون تكرار إصابته بعد مشاركة اللاعب في تدريبات جماعية بعد غيابه.

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز 2022-2022.