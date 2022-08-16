اختبار مسامية الشعر بالصور ، يعتبر ذلك ضمن التسائلات التي تشغل أذهان الكثير من الأشخاص وخاصة النساء ممن تهتم بشكل كثير للحفاظ على مسمات الشعر ، والتعرف على الأنواع الخاصة بمسامية الشعر المسؤولة عن امتصاص الرطوبة وبالتالي الحفاظ على الشعر ذا رونقاً وجمالاً ناعمًا ولامعًا وصولاً الى تحقيق النتيجة المرجوة ، سنوضح لكم أنواع مسميات الشعر ، و كيف اعرف مسامية شعري ، تابعوا معنا .

ما هو اختبار مسامية الشعر

اختبار مسامية الشعر هو اختبار يتم إجراؤه لتحديد مدى قدرة الشعر على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها، حيث تختلف درجة مسامية الشعر من شخص لآخر. يحدد بنية خيوط الشعر، ويظهر أيضًا ما إذا كانت بصيلات الشعر قريبة أم متباعدة.

اختبار مسامية الشعر

يعد اختبار مسامية الشعر من أسهل الاختبارات التي يتم إجراؤها للتعرف على درجة مسامية الشعر، حيث يسهل هذا الاختبار على الأشخاص معرفة درجة الرطوبة في الشعر ومدى قدرة الشعر على امتصاصه. . وعلى هذا الأساس يمكن أن يعتني بشعره بطرق معينة تتناسب مع مستوى مسامية الشعر، لأن الشعر ذو المسامية العالية يختلف تمامًا عن الشعر ذو المسامية المنخفضة أو المتوسطة.

كيفية إجراء اختبار مسامية الشعر

يعد اختبار مسامية الشعر من الاختبارات السهلة التي تتطلب اتباع الخطوات التالية

أحضر كوبًا وضع الماء فيه.

اغسل ومشط الشعر جيدًا قبل إجراء الاختبار.

أخذ شعرة من المشط ووضعها في الكوب.

اتركي الشعر في الكوب لمدة أربع دقائق.

إذا كان الشعر يطفو على سطح الماء، تقل المسامية.

إذا استقر الشعر بعمق في الكأس، فإنه يتمتع بمسامية عالية.

إذا استقر الشعر في منتصف الكوب، فإن مساميته متوسطة.

كيف تعرف نوع مسامية الشعر

كما تم الحديث عن كيفية إجراء اختبار مسامية الشعر. على هذا الأساس، يتم تحديد درجة مسامية الشعر، وفي ما يلي سوف نتعلم بشكل أوضح عن مسامية الشعر وخصائص الشعر ذو المسامية المنخفضة أو المتوسطة أو العالية

خصلة من الشعر على سطح الماء

إذا استقرت خصلة الشعر على سطح الماء بعد الاختبار، فهذا يعني أن مسامية هذا الشعر منخفضة، وهذا يدل على أن الشعر لا يمتص الماء بسهولة ؛ نظرًا لصغر مسامها، والتي تكون قريبة من بعضها البعض، فإن منتجات العناية بالشعر لا تتغلغل في خصلاته بسهولة، ولكنها تظل عالقة على السطح، وهذا الشعر يستغرق وقتًا طويلاً حتى يجف.

خصلة من الشعر في منتصف الماء

إذا بقيت خصلة الشعر في منتصف الكوب، فهذا يدل على أن مسامية الشعر متوسطة، ويمكن اعتبار هذا النوع من الشعر من أفضل الأنواع، لأن خصلاته تمتص الرطوبة بشكل متوازن، وهي لا تفقده بسرعة، لأن خصلات الشعر مكدسة بجانب بعضها بطريقة حتى، قد يكون الشعر ذو المسامية المتوسطة شعرًا صحيًا، ولا يتطلب الكثير من تطبيق منتجات العناية به، كما أنه سهل التصفيف خاصةً. إذا كان الشعر غير متهيج أو جاف.

خصلة من الشعر عميقة في الماء

إذا استقرت خصلة الشعر في نهاية الكوب، فهذا يدل على أن هذا الشعر شديد المسامية، وقد يتميز هذا الشعر بكونه سريع الامتصاص للرطوبة، حيث يفقدها بسرعة، وغالبًا ما يكون جافًا وقد تعاني خصلات الشعر من التشابك والتكسر، لذلك يحتاج هذا الشعر إلى عناية خاصة، خاصة أنه جاف طوال الوقت، ويحتاج إلى ترطيبه وغسله باستمرار.

العناية بالشعر منخفضة المسامية

يحتاج الشعر ذو المسامية المنخفضة إلى عناية خاصة، من أجل تحقيق التوازن بين قدرة الشعر على امتصاص الرطوبة، وطريقة العناية بهذا الشعر على النحو التالي

استخدمي منتجات الشعر الغنية بالفيتامينات والمرطبات، من أجل المساهمة في تنعيم الشعر وترطيبه.

الاستخدام المستمر للمنتجات التي تحتوي على كمية قليلة من البروتين، لأن البروتين يؤدي إلى تراكم الشعر ويجعله أقل مسامية.

اغسل الشعر بالماء البارد وتجنب غسله بالماء الدافئ.

استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الجوجوبا وزيت الرمان وزيت بذور السمسم وزيت اللوز الحلو وزيت بذور العنب.

العناية بالشعر عالية المسامية

يجب العناية بالشعر ذو المسامية العالية بشكل دائم، وطريقة العناية به تكون كالتالي

استخدم المنتجات التي تغذي فروة الرأس، وخاصة المنتجات التي تحتوي على كمية عالية من فيتامين هـ.

استخدام زيت الزيتون للعناية بهذا النوع من الشعر، لأن هذا الزيت يعمل على إغلاق بصيلات الشعر، كما أنه يحتوي على أحماض عقلية مغذية لفروة الرأس.

استخدام الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر عالي المسام، لأن هذا النوع من الشعر يعاني من الجفاف، وهذه الزيوت هي زيت الخروع، وزيت بذور القنب، وزيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا.

اختبار مسامية الشعر بالصور ، يعد تلك الاختبارات من الاختبارات التي تهم الكثير من النساء اللواتي يهتمن بالمنظر الجمالي لشعرهن ، ومعرفة طبيعة الكريمات التي تمكنهم استخدامها من التوصل الى النتيجة المرجوة ، وأوضحنا طرق العناية بالشعر عالية المسامية.