اختبار منصة مدرستي 1444 عبر منصة الاختبارات المركزية madrasati ekhtibar ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي للطلاب .

منصة مدرستي

هي منصة تعليمية من أشهر المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعد إلغاء التعليم المباشر في المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا، و جدير بالذكر أن هذه المنصة تضم العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية المميزة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كما تقدم العديد من الخدمات للإداريين التربويين، والجدير بالذكر أن من أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة إمكانية توفير المهارات اختبارات التعزيز التي تفرضها وزارة التربية والتعليم على طلبة الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي.

اختبارات تعزيز المهارات

اختبارات تعزيز المهارات هي اختبارات تعلن عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لطلبة الصف الثاني بالمرحلة الابتدائية إلى الصف الأول الثانوي. تجرى الامتحانات إلكترونيًا عبر منصات تعليمية إلكترونية في المملكة العربية السعودية في مواضيع محددة

مادة اللغة العربية.

مادة الانجليزية.

مادة الرياضيات.

علوم

تهدف هذه الاختبارات إلى الكشف عن مستوى التحصيل الأكاديمي وتحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب، والعمل على تقديم تقارير لجميع المعلمين عن حالة كل طالب من أجل التركيز على الطلاب ذوي المستوى المتميز ومساعدة الطلاب في المستويات المنخفضة على التحسين. تحصيلهم الأكاديمي.

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اختبار منصة مدرستي عبر منصة الاختبار المركزية 1444

يتم تقديم اختبارات تحسين المهارات على منصة مدرستي من خلال منصة الاختبار المركزية من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الاختبارات المركزية مباشرة “”.

سجّل الدخول إلى الاختبارات النشطة.

انقر فوق “إجراء الاختبار” في التاريخ المحدد لهذا الاختبار.

اقرأ التعليمات قبل بدء الاختبار.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

أجب عن السؤال ثم اضغط على “حفظ ثم التالي” وأجب على السؤال الذي يليه.

عند الانتهاء من جميع أسئلة الاختبار، يجب على الطالب النقر فوق “إنهاء الاختبار”.

كيفية التسجيل في منصة الاختبار المركزية 1444

يتم التسجيل في منصة الاختبار المركزية من أجل توفير اختبارات تعزيز المهارات بسهولة باتباع الخطوات البسيطة التالية

قم بزيارة بوابة العودة إلى المدرسة مباشرة.

انقر فوق “تسجيل” وهو أحد الخيارات الموجودة في الشريط العلوي.

إضافة رقم الهوية الوطنية للسعوديين ورقم الإقامة للمقيمين.

أدخل رقم الهاتف.

قم بالتحقق المطلوب.

انقر فوق “تحقق”.

تلقي رمز تأكيد سيصل في رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم إدخاله مسبقًا.

أضف رمز التأكيد وانقر على “تحقق”.

احفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب في المستقبل.

تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار المركزية منصة مدرستي

بعد تسجيل الطالب في منصة الامتحانات المركزية، يمكنه تسجيل الدخول إلى حسابه الخاص على المنصة باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة مدرستي مباشرة “”.

انقر فوق الخيار “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب والمعلمين”.

أدخل اسم المستخدم الخاص بالطالب.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انقر فوق خيار “الاختبارات”، وهو خيار في القائمة الرئيسية.

انقر فوق “الاختبارات المركزية”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب.

انقر فوق “إجراء اختبار”، وهو الخيار الأخضر في أسفل يسار الشاشة في لوحة القيادة.

انقر فوق خيار “موافق على جميع الشروط والأحكام”.

انقر فوق “بدء الاختبار”.

ابدأ في حل أسئلة الاختبار

مواعيد امتحانات صقل المهارات في المملكة العربية السعودية 1444-2022

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مواعيد اختبارات تعزيز المهارات للصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية الأولى، والمواعيد كالتالي

مواعيد اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية 1444-2022

لم يتم الإعلان عن موعد الامتحانات بعد، والجدول التالي يوضح مواعيد امتحانات تعزيز المهارات للمرحلة الابتدائية للعام الماضي

يوم الاختبار صف المدرسة الابتدائية المواضيع وقت الامتحان الأحد 1443/01/28 الصف الثاني عربي 330 – 415 الصف الثالث اللغة العربية / الرياضيات 500 – 600 الاثنين ٢٩ يناير ١٤٤٣ م الصف الرابع اللغة العربية / الرياضيات 330 – 430 الصف الخامس اللغة العربية / الرياضيات 500 – 600 الثلاثاء 1443/01/30 الصف الرابع علوم 330 – 415 الصف الخامس علوم / لغة انجليزية 500 – 600 الأربعاء 1443/1/2 م الصف السادس اللغة العربية / الرياضيات 330 – 430 الخميس 1443/02/02 الصف السادس علوم / لغة انجليزية 330 – 430

مواعيد اختبارات تعزيز المهارات للمستويين المتوسط ​​والأول ثانوي 1444-2022

كانت مواعيد اختبارات تعزيز المهارات للمرحلة المتوسطة والسنة الأولى الثانوية للعام الماضي كما يلي، كما هو مبين في الجدول التالي

يوم الاختبار قاعة الدراسة المواضيع وقت الامتحان الأحد 1443/05/02 متوسط ​​الصف الأول اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الطبقة المتوسطة اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الإثنين 1443/02/06 متوسط ​​الصف الأول علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية الطبقة المتوسطة علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية الثلاثاء 1443/07/02 متوسط ​​الصف الثالث اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الصف الأول الثانوي اللغة العربية / الرياضيات بداية الجلسة الثانية الأربعاء 1443/2/8 م متوسط ​​الصف الثالث علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية الصف الأول الثانوي علوم / لغة انجليزية بداية الجلسة الثانية

إرشادات الاختبار لمنصة الاختبار المركزية الجديدة

توجد مجموعة من التعليمات لمنصة الاختبار المركزية التي يجب على الطالب قراءتها قبل البدء في حل أسئلة الاختبار، وهذه الإرشادات هي

يجب أن يتحقق الطالب من حل جميع الأسئلة في الاختبار قبل أن يضغط على “إنهاء الاختبار”.

إذا أراد الطالب العودة لسؤال سابق وتغيير حله يمكنه الضغط على رقم السؤال للعودة إليه وتعديل الحل.

يجب على الطالب الالتزام بالمواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم من أجل حل جميع الأسئلة في الاختبار.

يمكن للطالب الضغط على خيار إنهاء الاختبار بعد مرور نصف وقت الاختبار، وهي المدة التي تحددها الوزارة لإنهاء الاختبار للطالب.

رابط منصة امتحان مدرسة ekhtibar المركزية

يمكن للطالب الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية من أجل حل اختبارات تعزيز المهارات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بسهولة من خلال الرابط.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف اختبار منصة مدرستي 1444 عبر منصة الاختبارات المركزية madrasati ekhtibar ، و إرشادات الاختبار لمنصة الاختبار المركزية الجديدة ، و مواعيد اختبارات تعزيز المهارات للمستويين المتوسط ​​والأول ثانوي .