اختفاء حمدالله من قائمة الاتحاد الرسمية ومصير مجهُول لنجم الهلال

تاريخ النشر 09/20/2022

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وتتواصل المحادثات حول المغربي المستقل عبد الرزاق حمدالله، الذي توقف مصيره حتى الآن، بعد تعليقه عَنّْ المشاركة مع الاتحاد لمدة 4 أشهر، لحين الفصل فِيْ القضية بين رئيس جدة والنصر.

عوقب الهلال بإيقاف التقييد فِيْ سياق أزمة لاعبه محمد كنو الذي تعرض لإيقاف 6 أشهر من المشاركة، إثر أزمة توقيع اللاعب مع النصر والزايم. .

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اختفاء حمدالله من الاتحاد والمصير المجهُول لنجم الهلال

ألقت العقوبات المختلفة المفروضة على نجوم دوري Roschen League بظلالها على أنديتهم مرة أخرى، لكن هذه المرة من خلال الإصدار الجديد من لعبة FIFA 23 الإلكترونية.

وتعد اللعبة التي طورتها شركة “Electronic Arts” الأمريكية، أكثر الألعاب انتشارًا فِيْ العالم والشرق الأوسط من حيث المبيعات وعدد اللاعبين.

وبعد الكشف عَنّْ قوائم النادي فِيْ النسخة الجديدة، تم التأكيد على إزالة بطاقة عبد الرزاق حمدالله بالكامل من المباراة، فِيْ سياق عقوبة الإيقاف التي لم تتحقق.

من المتوقع أن يظهر حمدالله فِيْ اللعبة بمجرد انتهاء العقوبة، حيث من المتوقع أن يظهر عبر تحديثات التصحيح القادمة.

كَمْا يلقى محمد كنو نجم الهلال نفس المصير بعد إبعاده نهائياً عَنّْ المباراة بشرط أن يستعيد تواجده مجدداً ضمن قائمة الهلال فِيْ التحديثات القادمة بعد انتهاء ركلة الجزاء.

يذكر أن لعبة الفِيْفا لا تضيف أي تعليق بقرار رسمي إلا بعد انتهاء العقوبة.