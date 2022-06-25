اختيار مزيل العرق كيفية اختيار مزيل العرق الصحيح

اختيار مزيل العرق من بين جميع مزيلات العرق الموجودة في السوق، يصعب أحيانًا اتخاذ القرار الصحيح! في هذه المقالة نقدم لك حلاً فعالاً لمساعدتك في اختيار مزيل العرق المناسب!

اختيار مزيل العرق مزيل العرق ومضاد التعرق

بادئ ذي بدء، هناك فرق بين مزيلات العرق، التي تخفي الروائح فقط عن طريق الحد من تكون البكتيريا المسببة للرائحة، ومضادات التعرق التي تعيق عملية التعرق.

يحتوي الأخير على أملاح الألومنيوم التي تسد مسام الجلد. عن طريق تقليل التعرق، فإنها تحد من تكون الروائح.

على العكس من ذلك، لا تحتوي مزيلات العرق على أملاح الألومنيوم وبالتالي قد تكون أقل فعالية.

أملاح الألمنيوم أصدقاء أم أعداء

يستمر الجدل حول هذه الأملاح سيئة السمعة، والتي يعتقد أنها تسبب سرطان الثدي. لم يتم إجراء أي دراسة بشرية، ويبقى اللغز.

إذا كان مزيل العرق الخاص بك يحتوي عليه، فتأكد من أن تركيزه أقل من 0.6٪ وتجنب وضعه بعد الحلاقة أو على الجلد المتهيج.

المكونات الأخرى التي يجب تجنبها بروبيل بارابين أو سيكلوبنتازيلوكسان (تحقق من الصيغة على الملصقات).

اختيار مزيل العرق ومزيلات العرق الطبيعية

بعد هذه المناقشة حول أملاح الألومنيوم، يتجه الاتجاه الآن نحو مزيلات العرق الطبيعية، مثل حجر الشبة.

إنها كبريتات البوتاسيوم. له نشاط مضاد للجراثيم ويقلل التعرق بشكل طبيعي. يستخدم في شكله الخام والشفاف، وهو عديم الرائحة. للتطبيق، ببساطة انزلق تحت الماء وقم بتدليك الإبطين بحركات دائرية قليلة.

اختاري مزيل العرق اختاري مزيل العرق ستيك، سبراي، كرة …

من الصعب الاختيار من بين العديد من مزيلات العرق المنتشرة!

تتمثل ميزة البخاخ في أنه ينتشر بالتساوي على الإبطين ويمنحك شعورًا بالانتعاش على الفور. كما أنه أكثر صحة لأنه لا يتلامس مباشرة مع الجلد وبالتالي لا يمكن أن يترك وراءه الجراثيم المسببة للرائحة.

من ناحية أخرى، من المعروف أن البخاخة ضارة جدًا بطبقة الأوزون وتحتوي على مواد ضارة تستنشقها كل يوم.

أما معطرات الجو في شكل كرات أو أعواد، فلا تأثير لها على طبقة الأوزون، كما أن تركيز أملاح الألمنيوم التي تحتويها أعلى، لذا فهي أكثر فعالية من الرش.

نصائح لتقليل التعرق

لتقليل التعرق وبالتالي الروائح الكريهة، إليك بعض النصائح الأساسية التي يجب اتباعها

اغسل الإبط بالصابون المضاد للبكتيريا كل ليلة.

استخدم الملابس ذات المواد الطبيعية، مثل القطن أو الكتان، التي تسمح للعرق بالتبخر.

لا تتوتر! وبالفعل فإن الإجهاد يحفز الغدد العرقية المسؤولة عن الروائح الكريهة!