اخر تاريخ لاختبار القدرات 1444 ، يسعى العديد من الطلاب بالتسائل حول التعرف على الموعد النهائي الذي يتعلق باخر تاريخ لاختبار القدرات 1444 ، وهو من الاختبارات المهمة التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح النجاح ، والالتحاق بالجامعات ، تابعوا معنا في التالي .

اختبار القدرات العامة

يُعرَّف اختبار القدرات العامة بأنه اختبار لخريجي الثانوية العامة الذين يرغبون في مواصلة دراستهم في إحدى الجامعات، سواء كانت حكومية أو خاصة. للطالب والقدرة التحليلية والتي تنقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول (الجزء اللفظي) والآخر (الجزء الكمي الرياضي). الخلاصة مباشرة ولكن يمكن اعتبارها حصرًا كاملاً لثقافة وقدرات الطالب.

يُجرى الاختبار باللغة العربية، ويحرص منظموه على التقييم الموضوعي لقدرات الطالب من خلال قياس تلك القدرات التحليلية والاستنتاجية، ومن خلاله تتحدد قدرة الطالب على التعلم بغض النظر عن الكفاءة الخاصة في جانب وموضوع معين.

ما هو الغرض من اختبار القدرات

يتناول اختبار القدرات العامة الصادر عن المركز الوطني للتقييم مجموعة من الأهداف والتطلعات التي يسعى المسؤولون عن الاختبار إلى تحقيقها.

من خلال الاختبار يمكننا تحديد قدرات الطالب والمهارات التي يمكنه القيام بها.

اختبار قدرة الطالب على ضبط النفس والتحكم بالعواطف المختلفة في المواقف العديدة التي قد يتعرض لها.

من خلال اختبار القدرات يستطيع الطالب التعرف على قدراته الخاصة في التعامل مع البيئات المختلفة.

من خلال اختبار القدرة يستطيع الطالب تحديد المسار الجامعي الذي يتناسب مع قدراته وميوله العلمية.

يصنف على أنه فحص تمهيدي لقدرة الطالب على العمل وأداء الوظائف المختلفة.

مواعيد اختبار القدرات العامة 1444

لم تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو ما يعرف بالمركز الوطني للقياس، عن فتح باب التسجيل المبكر لإجراء اختبار القدرات العامة للطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة لعام 1444.

فترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل فترة اختبار أول ورق عربي الجميع يبدأ في 13/9/2022 وينتهي في 12/25/2022 تبدأ في 22 يناير 2022 وتنتهي في 25 يناير 2022 الثاني ورق عربي الجميع يبدأ في 24 يناير 2022 وينتهي في 22 يونيو 2022 تبدأ في 23 يوليو 2022 وتنتهي في 25 يوليو 2022 الثالث ورق عربي الجميع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق

أوقات أداء اختبار القدرات

ضمن ما تم الإعلان عنه عن منظمي الاختبار، يتم إجراء اختبار القدرات على فترتين خلال الفصل الدراسي الأول والثاني خلال الفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية العامة. يتم إجراء الاختبار على فترتين صباحية ومسائية على النحو التالي

الفترة الصباحية يبدأ أداء اختبار القدرات في جميع مراكز الاختبار المخصصة له الساعة (730) صباحًا، بشرط أن يكون الحضور قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الاختبار، ولا يتم ذلك. يجوز لمن تجاوز السابعة والنصف أن يقدم الاختبار.

الفترة المسائية يكون الاختبار المسائي في جميع مراكز الاختبار بعد نصف ساعة من أذان المغرب حسب تقويم أم القرى في كل مدينة يجري فيها الاختبار، بشرط أن يستمر حتى مرور ساعة من أذان المغرب. وقت أذان المغرب ولا يسمح لأي طالب بإجراء الاختبار أو دخول القاعة المخصصة. له بعد وصوله في وقت متأخر عن ذلك الوقت.

أنواع اختبارات القدرات

في اختبار القدرات داخل المركز الوطني للقياس، قد يخضع الطالب لعدد من أنواع اختبار القدرات، وهي كالتالي

اختبار التفكير التخطيطي يقيس هذا الاختبار قدرة الطالب على التفكير المنطقي والعقلاني من خلال المخططات الانسيابية وتمثيلهم البياني.

اختبار الاستدلال العددي تختص هذه الفئة باختبار القدرات وقياس القدرات العقلية للطالب في حل المسائل الرياضية من خلال النسب والمتوسطات وغيرها من الأمور التي تحدد الذكاء العددي للطالب وقدرته.

الاستدلال اللفظي وهو أحد الاختبارات التي على أساسها يتم تحديد قيمة التفكير اللفظي للطالب.

اختبار الاستدلال الاستقرائي يخبر هذا الفصل قدرة الطالب على قراءة الأنماط في بيئة معقدة، وقدرة الطالب على تحليل البيانات منطقيًا وعقلانيًا.

اختبار الحكم الظرفية وهي مرحلة في اختبار القدرات يتم فيها تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات واجتيازها بأفضل طريقة.

التفكير المنطقي يفحص هذا الاختبار أنماط القراءة وفهم تسلسل العلاقات بين الأشكال والصور التي يتم تقديمها للطالب.

الاستدلال المجرد وهو أحد فقرات اختبار القدرات الوطنية للقياس، والتي يتم من خلالها تقييم المعرفة العامة التي يمتلكها الفرد وقدرة الطالب على توظيف تلك المعرفة لخدمة مواقف جديدة، حيث أنه نوع من اختبار الذكاء.

كيفية التسجيل في موقع قياس 1444

يجب أن يكون لدى الطالب الراغب في التسجيل لاختبار التقييم حساب على الموقع، ويتم ذلك من خلال سلسلة من الخطوات الإلكترونية التي جاءت على النحو التالي

الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لموقع قياس مباشرة.

تحديد جنسية الطالب الراغب في الخضوع للاختبار وهل هو من داخل السعودية.

أدخل البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع وهي رقم السجل المدني أو رقم الإقامة. تاريخ الميلاد (يجب أن يكون في التقويم الميلادي والهجري) انقر فوق أيقونة (متابعة).

متابعة تسجيل البيانات الشخصية للطالب وهي كالتالي جنسية. مكان الإقامة. الإدارية. مدينة. أرسل بالبريد الإلكتروني وقم بتأكيده. رقم الهاتف المحمول الأساسي. رقم هاتف محمول آخر. رقم الهاتف الثابت. العنوان (اختياري). لغة التواصل (اختياري). اضغط على أيقونة (التالي).

تحديد بيانات الدراسة هي (تعليم عام) أو (تعليم جامعي). تحديد بيانات المدرسة الملتحق بها الطالب.

أدخل وتأكيد كلمة المرور.

اكتب السؤال السري وإجابته.

أدخل الرمز المرئي.

اضغط على (Send Request).

كيفية التسجيل في ثانوي اختبار القدرات 1444

ضمن الجداول الزمنية التي أعلن عنها المركز الوطني للقياس، يمكن لطالب المرحلة الثانوية التسجيل في اختبار القدرات إلكترونيًا من خلال مجموعة من الخطوات التي تتم على النحو التالي

الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بموقع قياس مباشرة.

أدخل رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة (لست روبوتًا).

انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

الضغط على ما هو معروف ضمن الخيارات (الاختبارات المتاحة للتسجيل).

تحديد اختبارات القدرات العامة (المتوفرة ضمن الجداول الزمنية المفتوحة لهم).

تحديد شكل اختبار القدرات المطلوب في حال كان الاختبار (ورقي أو حاسوبي).

أدخل بيانات المقر الأقرب لأداء الاختبار.

حدد اليوم والوقت المناسبين لإجراء الاختبار.

قم بتأكيد معلومات الحجز المعروضة على صفحة موقع القياس.

أعد النظر في تعليمات الاختبار مرة أخرى.

اضغط على كلمة (إرسال) لتأكيد الحجز في التاريخ المحدد.

بعد أن ينتهي الطالب من هذه العملية، يجب عليه الشروع في دفع رسوم الاختبار من أجل تأكيد حجز الموعد الذي تم تحديده على الصفحة بشكل نهائي، ويتم ذلك بالضغط على (اذهب إلى الدف)، والذي كان يتم توفيرها من خلال المركز الوطني للقياس ضمن صفحة قبول طلبات التسجيل، حيث يقوم الطالب بعدها ببدء الدفع الإلكتروني من خلال فواتير سداد أو البطاقة الائتمانية.

متى يكون آخر موعد لاختبار القدرات 1444

آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات الورقية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية للعام الحالي هو 22/6/2022 م، حيث تم إغلاق التسجيل لهذا العام، وكما هو الحال في المواعيد القادمة. عام 1444، لم يتم تحديثها رسميًا.

الاستفسار عن مواعيد امتحان القدرات 1444

قدم المركز الوطني للقياس خدمة الاستعلام عن المواعيد المقررة لاختبار القدرات العامة والمخصصة لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

انتقل عبر الصفحة إلى مركز القياس.

الضغط على أحد خيارات الصفحة وهو (خيار اختبارات القبول الجامعي).

من القائمة المنسدلة، اختر (اختبارات القدرات العامة).

اذهب بالصفحة إلى تفاصيل الاختبار.

الضغط على ما يسمى بخيار (جدول الامتحانات).

انظر قائمة المواعيد للاختبار المحدد.

متى يكون آخر موعد لإجراء اختبار القدرات الورقي 1444

آخر يوم تنتهي فيه المرحلة الأولى من الاختبار الورقي هو 25 يوليو، بحسب الإعلان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة لتقييم التعليم والتدريب، والموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة القياس الوطنية، حيث الاختبار الورقي في مرحلته الأولى يشمل كلا من الطلاب والطالبات، أما بالنسبة لاختبارات عام 1444 فهو لم يتحدد بعد.

رابط التسجيل في اختبار القدرات من خلال qiyas.sa

يعتبر المركز الوطني للقياس من أهم المراكز الراعية للامتحانات الوطنية المعترف بها في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية. يعتبر أداء بعض الاختبارات الخاصة بالمركز شرطاً أساسياً للقبول في جامعات المملكة المختلفة. الطالب التعليمي وقدراته المستقبلية، حيث يمكن للطالب زيارة المركز الوطني للقياس “” والاطلاع على المعلومات المختلفة التي تتناول اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اخر تاريخ لاختبار القدرات 1444 ، و الاستفسار عن مواعيد امتحان القدرات 1444 ، و رابط التسجيل في اختبار القدرات من خلال qiyas.sa ، و كيفية التسجيل في ثانوي اختبار القدرات 1444 ، و ما هو الغرض من اختبار القدرات .