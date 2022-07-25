اخسر وزنك كل ليلة أثناء نومك مع هذا النظام الغذائي للتنحيف

إذا لم تجد طريقة لفقدان الوزن بعد، فنحن نقترح عليك استخدام طريقة بسيطة لفقدان الوزن أثناء النوم. إذا كنت تأكل ما سوف نقدمه لك فِيْ الليل، فسترى أنك تحرق الدهُون بالفعل أثناء النوم. بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على تناول الطعام حتى قبل النوم بقليل، فهذا من أجلك! نعلم جميعًا أن تناول الطعام ليلًا وقبل النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وهذا صحيح بشكل خاص عندما نتناول وجبات خفِيْفة تحتوي على كربوهِيْدرات مكررة ومجموعات غذائية، مثل الخبز والأرز ورقائق البطاطس والمعجنات (نوع من أصابع) الأرز)، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف ونسبة عالية من السكر.

اخسر وزنك كل ليلة أثناء نومك باتباع نظام التخسيس هذا

بالطبع، سيتم تحويل هذه السعرات الحرارية بسرعة إلى طاقة ولن تستخدم السعرات الحرارية التي تتناولها أثناء النوم، لذلك سيتم تخزينها على شكل دهُون فِيْ جسمك! وسيكون لديهم أخبار سيئة لمحيط الخصر لديك! بالطبع، لا يزال الخبراء يقولون إنه من الأفضل عدم النوم جائعًا (إليكَمْ السبب!) على البروتين.

ماذا تأكل لانقاص الوزن

تناول الموزاريلا واللوز والجوز لإذابة وتقليص معدتك فِيْ وقت متأخر من نومك

إذا كنت جائعًا جدًا، فهناك خيار جيد لك. خيوط جبن موزاريلا جافة. لكل قطعة 100 سعرة حرارية. يحتوي هذا العلاج قليل الدسم والقوي على 6 جرامات من البروتين. لكنها تحتوي على جرام واحد فقط من الكربوهِيْدرات!

حمية التخسيس لإذابة البطن

نظرًا لأنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل الكالسيوم وفِيْتامين د أيضًا، فلا داعي للقلق بشأن الإفراط فِيْ تناول الطعام بفضل البروتين المعبأ. بالنسبة إلى عدم تحمل اللاكتوز (بالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون بمنتجات الألبان ولا يمكنهم حتى تناولها)، فإن حفنة من المكسرات مثل اللوز والجوز قد تفِيْ بالغرض، ولكن كلا المكسرات تحتوي على دهُون. السعرات الحرارية، تحتوي أيضًا على كَمْية كبيرة من البروتين وفِيْتامين E والسيلينيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الصحية الأخرى، فقط تذكر أنه إذا كنت ستأكل المكسرات، فإن كَمْية صغيرة منها ستغطي جميع احتياجاتك.