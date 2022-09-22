“ادفع واطلع”.. الدويش يسخر من قضايا الأندية السعودية

وعلق الصحفِيْ محمد الدويش، على المشكلات التي نشأت بين اللاعبين والأندية السعودية، خلال الفترة الماضية، وقارن بينها وبين ما يحدث فِيْ أوروبا.

تعتبر قضية اللاعب المغربي الدولي عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد المعروفة بـ “قضية التسجيلات”، هِيْ الأسوأ سمعة فِيْ الفترة الماضية، وكذلك قضية اللاعب محمد كنو لاعب الهلال. الذي كان فريقه الثاني نادي النصر.

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وكتب الدويش عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “مشاكلنا المهنية المحلية تؤكد أن المسافة بيننا وبين الاحتراف العالمي ما زالت قائمة .. مشاكلنا المهنية الخارجية تقصر هذه المسافة!”

وأضاف “فِيْ قضية نيمار لم يتحدث أحد عَنّْ تحريض أو عقوبات إلا عَنّْ المال .. ادفع وانظر!”

ويتصدر الشباب ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة بفارق هدف واحد عَنّْ الهلال وصيف الدوري.

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