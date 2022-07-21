ادهني كيرياتين الخميرة الفورية 30 دقيقة وشعرك الخشن والمموج هِيْتحول لخيوط حرير

يمكن أن يواجه الشعر العديد من المشاكل التي تزعج معظم الفتيات، ومن أهم هذه المشاكل مشكلة الشعر المجعد أو الخشن، وكذلك مشكلة تقصف الأطراف وتقصفها، وكذلك مشكلة تساقط الشعر من الشعر أو الضوء. والشعر القصير، وهناك مشكلة الثغرات فِيْ الشعر أو الصلع وغيرها الكثير، كل هذه المشاكل مزعجة ويصعب التخلص منها، فكل مشكلة بها تجعل المرأة تشعر بالاكتئاب والحرج، لأنه معروف. ذلك الشعر الناعم والجذاب يجعلها تشعر بالسعادة لأن الشعر الطويل والناعم مميز ويجعلها جذابة للآخرين ويعتبر زخرفة لأي فتاة، لذلك عندما تكون هناك مشكلة معه تنزعج وتريد الحصول على مظهر مناسب حَلْ سريع يعالج أي مشاكل لديك. المشكلة المزعجة هِيْ الشعر الخشن. يريد كل منهم الحصول على أفضل الأشياء التي تعمل على الفرد وتنعيم الشعر الخشن. ومن هذه الأشياء استخدام الوصفات الطبيعية، لكن نجد عددًا من الفتيات يلجأن إلى استخدام مجفف الشعر أو مكواة فرد الشعر الكهربائية، حيث أنه يعمل على فرد الشعر كالحرير، لكن له آثار سلبية على الشعر.

مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر الكثيف

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

ملعقتان زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

طريقة عمل وصفة الخميرة لفرد الشعر الكثيف