اذا احد قال لي منوره وش ارد، الرد على منورة ، قد يتسائل العديد منا حول الاجابة حول الكلمات التي توجه لنا من قبل الأشخاص من حولنا سواء من الاهل او الأصدقاء أو الزوج ومن تلك الكلمات التي نتسائل حول الاجابة عليها هو اذا احد قال لي منوره وش ارد، الرد على منورة ، فكلمة منورة تعد من ألطف الكلمات التي يروج لها الناس بقصد الأدب واللياقة، وكنوع من الثناء على جمال الفتاة وأسلوبها المميز.

إذا قال لي أحدهم نوّرني ماذا أريد

يمكن الرد على كلمة مستنيرة من خلال مجموعة من أجمل الكلمات والاستجابات المناسبة، وفيما يلي الرد المناسب إذا قال قائل مستنير، وهو كالتالي

نورك عاكس.

النور هو نورك يا قلبي.

أستقبل هذا من لطفك.

مستنيرا بحضوركم.

الرد على Munora

معتبرا أن كلمة منورة من الكلمات اللطيفة التي تعطى للفتيات كنوع من الإطراء، لا بد من الرد عليها بأجمل الردود، والرد على منورة كالآتي

وفقك الله.

شكرا عزيزي.

معك يا قلبي.

أنتم كل النور.

إذا قال أحدهم نوّرني، فماذا أريد

تباينت الردود على كلمة “مهذبة”، والتي تستخدم على نطاق واسع في معظم المجتمعات العربية.

هذا من تلقاء نفسك.

النور منك وفيك.

من رآك يا الله.

وفقك الله يارب.

ماذا أريد إذا قال أحدهم نورني

الرد المناسب هو أحد فنون الاستجابة التي لا يتقنها كثير من الناس، فإذا قال لي أحدهم ينورني، فما الذي سأجيب عليه في القائمة التالية

بالله تنور العالم.

من ذوقك والله تسلمي.

النور هو نورك يا حبيبتي.

مرحبا يا قلبي هذا نورك.

أفضل رد إذا قال لي أحدهم ينورني

وهذه مجموعة من أفضل الردود إذا قالها أي شخص مستنيرة وهي كالتالي

يرحمك الله.

يا بعد قلبي نور لك وانت.

حبي انت بعدي

ينير لك بالتأكيد.

الرد المناسب إذا قال لي أحدهم ينورني

والكلمة المستنيرة التي قد يقدمها بعض الناس للمرأة يمكن الإجابة عليها على النحو التالي

يرحمك الله.

شكراً جزيلاً.

لديك كل الذوق واللطف.

من بعض ما عندكم.

كيف ترد على مونورا

تختلف طريقة الرد على كلمة منورة من شخص لآخر حسب أسلوبه وطريقة حديثه، وعن الرد على منورة كما يلي

أنار الله قلبك بالإيمان.

يرحمك الله.

لم يحرمني الله من كلامك يا عسل.

كل خير وعسل أسعدكم الله.

الرد على منور القروب

أحيانًا يتم تناول كلمة مستنيرة أو مستنيرة بين الأصدقاء داخل المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الرد على كلمة مستنيرة في الآتي

مستنيرا بحضورك يا عزيزي.

استقبلني يا رب من لطفك.

مستنير مع رفاقه.

النور هو نور حضورك فيه يا الله.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة كيفية الاجابة على اذا احد قال لي منوره وش ارد، الرد على منورة ، و الرد على منور القروب ، و كيف ترد على مونورا ، و الرد المناسب إذا قال لي أحدهم ينورني .