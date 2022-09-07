اذا كان المضلع أ ب ج د يشابه المضلع ف ر و ش ، نظرًا لأن الهندسة علم مهم جدًا ، لأنها تتيح للمهندسين بناء هياكل هندسية ضخمة ،

بالإضافة إلى بناء محطات فضائية دولية وشرائح كمبيوتر ، ويدخل علم الهندسة في العديد من مجالات الحياة ، فعلم الهندسة احد العلوم التي يتنافس عليها العديد من الدول حول العالم فهنالمك العديد من الفروع الخاصة بالهندسة من هندسة المايترونكس وهندسة البرمجيات والطيران وغيرها ، تابعوا معنا في التالي .

ويكيبيديا الهندسية

الهندسة هي أحد فروع الرياضيات، حيث يكتشف المهندسون كيف تعمل الأشياء مع الاستخدامات العملية للاكتشافات العلمية، من أجل تطوير حياة الإنسان. من الجدير بالذكر أن تاريخ الهندسة جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الإنسانية. اعتمد المصريون القدماء عليها في بناء أهرامات الجيزة وستونهنج والبارثينون في بناء برج إيفل. وتجدر الإشارة إلى أن المهندسين اليوم لا يقومون فقط ببناء هياكل ضخمة، بل تطرقوا إلى أكثر من ذلك، مثل بناء محطات فضاء دولية، وبناء خرائط للجينوم البشري، مع تصنيع شرائح كمبيوتر مخصصة أصغر وأفضل. من حيث العمل والكفاءة، تمتلك الهندسة عدة فروع

هندسة الطيران.

هندسة معمارية.

الهندسة الطبية الحيوية.

هندسة كيميائية.

هندسة الحاسوب.

هندسة القوى الكهربائية.

الالكترونيات والاتصالات الكهربائية.

الرياضيات والفيزياء الهندسية.

إذا كان المضلع abcd مشابهًا للمضلع r و u

يحتوي المضلع ABCD على جوانب تتناسب مع وتشبه جوانب المضلع VR و u، وبناءً على بيانات المشكلة، نجد أن محيط المضلع الأول ABCD يبلغ 54 مترًا، وبعد استخدام القواعد الهندسية، نجد أن مساحة المضلع VR و u هي

تصنيف المضلعات وخصائصها

الشكل ثنائي الأبعاد المحاط بعدد محدود من الخطوط المستقيمة المتصلة في حلقة مغلقة يسمى المضلع، وتعرف أجزاء الخطوط المكونة للمضلع باسم جوانب أو حواف المضلع، والزاوية أو النقطة التي يوجد بها أي يسمى التقاء الجانبين رأس المضلع. أنواع مختلفة، وتتمثل هذه المضلعات في النقاط التالية

المضلعات المنتظمة.

مضلعات غير منتظمة.

المضلعات المقعرة.

المضلعات المحدبة.

الأشكال الرباعية.

مضلعات البنتاغون.

السداسيات.

المضلعات متساوية الأضلاع.

المضلعات متساوية الأضلاع.

اذا كان المضلع أ ب ج د يشابه المضلع ف ر و ش ، يعد الهندسة من العلوم ذات المهمة لأن علم الهندسة علم مهم ، لأنها تتيح للمهندسين هياكل هندسية ضخمة ، ويرجع علم الهندسة الى أحد الفروع الخاصة بالرياضيات ، وتاريخ الهندسة جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الإنسانية .