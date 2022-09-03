اذكر الخطوات الثلاث الأساسية التي يستخدمها العلماء عند تصميم استقصاء لحل مشكلة ما ، يثير اهتمام العديد من الأشخاص حول الطرق التي يتم من خلالها معرفة العلماء الحلول المتعلقة بمشكلة ما ، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها وجود الحلول ، بحيث يستوجب توفر العديد من المعايير والمهارات من الأساليب المستخدمة في وجود الحلول ، ومن بين طرق حل المشكلات طريقة التقصي، والتي يجب أن يكون لها عدة مهارات، وأهم هذه المهارات هي مهارة الاستماع ومهارة البحث ، تابعوا معنا .

استراتيجيات التحقيق

هناك ثلاثة أنواع من التحقيقات العلمية تتمثل في النقاط التالية

النوع الحر يتم عن طريق اختيار الطرق والأساليب والأدوات لحل المشكلات.

النوع الموجه يتم تحت إشراف المعلم من خلال خطة بحثية.

النوع العادل يتم عن طريق التقسيم إلى مجموعتين لبناء وجهات نظر متباينة حول المشكلة المطروحة.

ضع قائمة بالخطوات الأساسية الثلاث التي يستخدمها العلماء عند تصميم تحقيق لحل مشكلة ما.

عندما يقوم الباحث بحل مشاكل الحياة فإنه يقوم بثلاث خطوات مهمة، حيث يجب في البداية تحديد المشكلة مع شرح أسبابها، ثم وضع العديد من الفرضيات للتأكد من صحة الفرضيات واختيار الأنسب والأكثر ملائمة، وقائمة على فيما سبق نجد أن الخطوات الأساسية الثلاث التي يتخذها الباحث عند تصميم استطلاعات لحل مشاكل الحياة، يتم ترتيب النقاط التالية بالترتيب

تحديد وتعريف المشكلة.

وضع الفرضية.

اختبار الفرضيات.

ما هي أهمية تعليم الاستفسار

تعليم الاستفسار له أهمية كبيرة. وتتمثل هذه الأهمية في النقاط التالية

دعم قدرة الطالب على الدراسة والتعلم.

تحفيز ثقة الطالب بنفسه.

زيادة استمتاعك بحل المشكلات.

لا تخاف من الخطأ.

لا تتسرع في اختيار إجابة.

احترم الآراء.

اذكر الخطوات الثلاث الأساسية التي يستخدمها العلماء عند تصميم استقصاء لحل مشكلة ما ، تعرفنا على اهم المعلومات حول طريقة التقصي قي إيجاد الحلول والتي تحتاج الى مهارات عالية من الاستماع والبحث عن تلك المشكلة ، و أوضحنا ما هي أهمية تعليم الاستفسار .