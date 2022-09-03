ارتباط اسم ليوناردو دي كابريو بماريا بيريجوفا طليقة أحمد مسعود.. وجيجي حديد

أفادت الأنباء أن نجم هُوليوود ليوناردو دي كابريو قد ارتبط بعارضة الأزياء ماريا بيريجوفا البالغة من العمر 22 عامًا بعد ظهُورهما معًا فِيْ جنوب فرنسا فِيْ يوليو الماضي قبل إنهاء علاقته بصديقته السابقة كاميلا موروني.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن دي كابريو أقام حفلاً فِيْ سان تروبيه بجنوب فرنسا، حضرته ماريا بيريجوفا، الزوجة السابقة لأحمد مسعود عبد الحفِيْظ، حفِيْد الذراع اليمنى السابق لمعمر القذافِيْ، من قبل. غادروا الحفلة لأخذ اليخت الفاخر الذي يملكه الممثل، قبل شهر من انفصاله عَنّْ كاميلا موروني، 25 عامًا.

تابع نجم هُوليوود أيضًا شائعة أخرى تتعلق بعلاقته مع عارضة الأزياء جيجي حديد، بعد عدة لقاءات جمعتهما معًا بعد انفصالهما، وفقًا لـ Life & Style.

صرح مصدر مقرب من النجمة الأمريكية، “لقد تواصل ليو وجيجي عدة مرات هذا الصيف”، مضيفًا، “لقد تعرفا على بعضهما البعض منذ عدة سنوات.

صرح المصدر أنه من غير المرجح أن يجعل الثنائي الأمور رسمية بينهما فِيْ أي وقت قريبًا، قائلاً “إنه أمر غير رسمي وليس شيئًا ثابتًا، لديهما الكثير من الأصدقاء المشتركين”، بينما يقول مصدر آخر أن الممثل وجيجي يحصلان على أن نتعرف على بعضنا البعض. أصدقاء مقربون جدًا

انفصل ليوناردو دي كابريو وكاميلا موروني

بعد 4 سنوات من العلاقة، أنهى ليوناردو دي كابريو والممثلة والممثلة كاميلا موروني علاقتهما، بعد شهُور من بلوغ كاميلا 25 عامًا.

كشف مصدر مقرب من دي كابريو أن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار وكاميلا موروني أنهت علاقتهما بهدوء فِيْ وقت سابق هذا الصيف، دون الكشف عَنّْ أسباب الانفصال.

تسبب خبر انفصال الثنائي بضجة كبيرة بين الجمهُور، حيث أشارت جميع بيانات علاقتهما إلَّى علاقة مثالية، فِيْما أشارت وسائل إعلام دولية إلَّى أن أحدهما سيكشف سبب انتهاء العلاقة قريبًا.

كان ليوناردو دي كابريو، 47 عامًا، وكاميلا نورون، 25 عامًا، يتواعدان منذ يناير 2022 خلال نزهة فِيْ أسبن، كولورادو فِيْ يوليو 2022.

ظهروا معًا لأول مرة عَنّْدما جلسوا بجوار بعضهم البعض فِيْ الصف الأول فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار فِيْ فبراير 2022.

بعد ذلك، فِيْ يونيو 2022، قال مصدر إن DiCaprio يحب أن يكون مع Morrone لأنهم يقضون وقتًا معًا وسط إغلاق الوباء. وأضاف المصدر فِيْ ذلك الوقت أنهما متقاربتان للغاية.

على الصعيد التقني، انضم ليوناردو دي كابريو مؤخرًا إلَّى فريق عمل فِيْلم مقتبس عَنّْ كتاب ديفِيْد جران The Wager A Tale of Shipwreck.

يعد الفِيْلم من أكثر الأعمال المنتظرة من قبل الجمهُور، وهُو من إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار مارتن سكورسيزي وسيتم طرحه على منصة Apple TV. تدور أحداث المسرحية خلال الأربعينيات من القرن الماضي، وتحكي قِصَّة السفِيْنة البريطانية Wager، التي غرقت فِيْ جزيرة قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.