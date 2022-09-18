ارتباط كانييه ويست بالعارضة كانديس سوانبويل.. قِصَّة حب أم بيزنس

كشفت تقارير صحفِيْة، فِيْ الساعات الماضية، أن نجم الروك الشهِيْر كاني ويست، بدأ علاقة رومانسية جديدة مع عارضة الأزياء العالمية كانديس سوانبويل.

على الرغم من تأكيد Big Six لهذه الأخبار، إلا أنهم استشهدوا بمصادر أخرى قولها إن هذه ليست علاقة رومانسية فعلية، بل هِيْ رَابِطْ لأغراض تسويقية.

وأضافت تلك المصادر أن Candice، وهِيْ الوجه الإعلاني لعلامة النظارات الشمسية Yeezy GAP، التقت كاني فِيْ حدث على هامش أسبوع الموضة فِيْ نيويورك الحالي، وأنه كَمْا هُو معروف، هناك حديث عَنّْ علاقة عاطفِيْة بين طرفِيْن. يمكن أن تساهم بشكل كبير من حيث التسويق فِيْ الترويج لنظارات العلامات التجارية.

وتابعت المصادر “كلام مثل هذا لن يضر بالنجمة كاني ويست، بل على العكس، فإن نشر خبر ارتباطه بإحدى أجمل نساء العالم قد يضيف إليها بشكل أو بآخر”.

وفقًا للمعلومات التي نشرتها TMZ حول نفس الموضوع، بعد الحدث الذي التقى فِيْه كاني وكانديس، وتحدثا خلاله مع النجم كريس روك، غادرا معًا فِيْ شاحنة النجم كاني ويست وذهبا إلَّى نفس الفندق.

فِيْ غضون ذلك، كشف مصدر لـ “ET” أن هناك حاليًا علاقة عاطفِيْة بين كاني وكانديس، مضيفًا أن الأمور بينهما لا تزال فِيْ مهدها، حيث كان أول اتصال بينهما بسبب اهتماماتهما المشتركة فِيْ مجالات الموضة والأزياء. موضه. إِبداع.

حيلة تسويقية

من ناحية أخرى، أكد مصدر آخر أن الموضوع ليس أكثر من استراتيجية تسويقية، مشيرًا إلَّى أن Candice كانت أيضًا وجه حملة Skims الأخيرة لكيم كارداشيان.

بالإضافة إلَّى ذلك، ربطت التقارير خلال الفترة الماضية بين كاني وجوليا فوكس وشاني جونز، مما يعَنّْي أن الصحافة يمكنها أحيانًا الترويج لبعض العلاقات التي لا أساس لها.

كان كاني قد شن هجومًا قويًا فِيْ وقت سابق من هذا الشهر ضد علامة Yeezy GAP التجارية بسبب استبعاده من الاجتماعات التي كانت مقررة بينهما. وخاطب كاني معجبيه عبر حسابه على “إنستجرام”، متهماً الوسم بسرقة تصاميمه عبر سلسلة من المنشورات.

فِيْ هذه الأثناء، كان آخر ظهُور رومانسي كانديس سوانبويل فِيْ باريس فِيْ مارس الماضي، عَنّْدما كانت برفقة أندريس فِيْلينكوسو، صديقها السابق كايلي مينوغ.