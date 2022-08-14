ارتباك فِيْ سوق الكريبتو وصعود مؤقت لـ بيتكوين

تجاوزت Bitcoin لفترة وجيزة 25000 دولار لأول مرة منذ منتصف يونيو، مساء الأحد.

ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.2٪ اليوم الأحد، لتصل إلَّى 25.031 دولارًا، وهُو أعلى مستوى لها منذ 13 يونيو، قبل تقليص ارتفاعها لتتداول عَنّْد 24750 دولارًا.

اكتسبت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إيثر، ما يصل إلَّى 2 ٪ لتصل إلَّى 230.50 دولارًا، بعد أن تجاوزت 2000 دولار يوم السبت للمرة الأولى منذ 31 مايو وسط تفاؤل بشأن الانتهاء من تحديث برنامج blockchain الذي طال انتظاره والمعروف باسم “الدمج” معالجة.” بحسب بلومبرج.

يسود الارتباك فِيْ سوق العملات المشفرة بعد أن منعت وزارة الخزانة الأمريكية جميع الأمريكيين من استخدام Tornado Cash، حيث تساعد هذه المنصة فِيْ إخفاء أصل العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum.

من حيث المبدأ، يمكن دائمًا تتبع المعاملات على blockchain. يمكن للمستخدمين الذين يقدرون عدم الكشف عَنّْ هُويتهم بشكل كبير مزج عملاتهم المعدنية مع تلك الخاصة بالمستخدمين الآخرين من خلال منصات مثل Tornado Cash. هناك طلب كبير على هذه الخدمات، خاصة فِيْ مجال المعاملات غير القانونية.

استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Tornado Cash، وتتم الآن مراقبة جميع المحافظ المرتبطة بالمنصة.

انخفض تورنادو بنسبة 24 ٪ بعد القبض على مطور بروتوكول مزيج العملات المشفرة يوم الجمعة الماضي.

قال شون فاريل، محلل الأصول الرقمية فِيْ Fundstrat “عانى سوق العملات المشفرة خلال النصف الأول من العام، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، ومع انخفاض عملة البيتكوين والإيثر والرموز الأخرى بأكثر من 50٪”. مع بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت مخالفة للتوقعات الأسبوع الماضي، مما قد يمهد الطريق لإجراءات تشديد أقل شدة من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، تقدمت الأصول ذات المخاطر العالية مثل مؤشر ناسداك 100 – مما يساعد على زيادة المكاسب فِيْ العملات المشفرة، وفقًا لـ Business Standard.

خسائر Coinbase

فِيْ المقابل، أعلنت Coinbase، أكبر بورصة للعملات المشفرة فِيْ الولايات المتحدة، عَنّْ خسارة صافِيْة قدرها 1.1 مليار دولار فِيْ الربع الثاني من هذا العام.

يعد هذا انخفاضًا كبيرًا، مقارنة بأرباح 1.6 مليار دولار التي حققتها البورصة قبل عام، ويأتي وسط انخفاض فِيْ قيمة العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثر.

وقالت Coinbase فِيْ تقريرها ربع السنوي، إن “التباطؤ الحالي جاء بسرعة وعَنّْيفة”.

تكافح Coinbase حاليًا تحت وطأة التخفِيْضات الهائلة فِيْ قيمة الأصول للاستثمارات.

يُظهر التقلب الشديد أيضًا مدى اعتماد نموذج الأعمال على صعود وهبوط أسواق العملات المشفرة.

وانخفضت الإيرادات بأكثر من 60٪ فِيْ الربع الرابع على أساس سنوي لتصل إلَّى 808 مليون دولار.