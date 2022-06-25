ارتجاع المريء أسبابه وعلاجه

يحدث ارتجاع المريء بسبب نقص الحمض في المعدة. إذا كان الرقم الهيدروجيني للمعدة بين 1 و 3، يظل الصمام مغلقًا.
إن تناول مضادات الحموضة لن يحل المشكلة وهناك آثار جانبية كبيرة. أحد أسباب انخفاض حموضة المعدة هو تقليل الملح.
أعراض جانبية
- مثبط مضخة البروتين (دواء يقلل من حموضة المعدة)
- زيادة خطر الموت بنسبة 25٪
- 44٪ زيادة في خطر الإصابة بالخرف
- زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 20٪
- زيادة خطر الاصابة بسرطان المعدة بنسبة 50٪
حل الارتجاع المعدي المريئي
- خذ خل التفاح مع وجباتك
- أضف HCL Betaine Betaine Hydrochloride – وهو مُحمض طبيعي. خذها قبل الوجبة.
إلا في حالة التهاب المعدة – التهاب جدار المعدة أو القرحة، لا تتناوله. إذا كنت تتناول خل التفاح وبيتين هيدروكلورايد (هذا يسبب حرقًا مفرطًا).
علاجات التهاب المعدة
- الكلوروفيل،
- مسحوق عصير القمح،
- الخضار الورقية،
- جذر عرق السوس
- البروبيوتيك – إذا كنت لا تزال تعاني من ارتجاع المريء حتى بدون الشعور بالحموضة المفرطة، فابدأ في العمل على تحسين بكتيريا الأمعاء.