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ارتجاع المريء أسبابه وعلاجه

كتب newsaفي آخر تحديث
ارتجاع المريء أسبابه وعلاجه

يحدث ارتجاع المريء بسبب نقص الحمض في المعدة. إذا كان الرقم الهيدروجيني للمعدة بين 1 و 3، يظل الصمام مغلقًا.

إن تناول مضادات الحموضة لن يحل المشكلة وهناك آثار جانبية كبيرة. أحد أسباب انخفاض حموضة المعدة هو تقليل الملح.

أعراض جانبية

  • مثبط مضخة البروتين (دواء يقلل من حموضة المعدة)
  • زيادة خطر الموت بنسبة 25٪
  • 44٪ زيادة في خطر الإصابة بالخرف
  • زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 20٪
  • زيادة خطر الاصابة بسرطان المعدة بنسبة 50٪

حل الارتجاع المعدي المريئي

  • خذ خل التفاح مع وجباتك
  • أضف HCL Betaine Betaine Hydrochloride – وهو مُحمض طبيعي. خذها قبل الوجبة.

إلا في حالة التهاب المعدة – التهاب جدار المعدة أو القرحة، لا تتناوله. إذا كنت تتناول خل التفاح وبيتين هيدروكلورايد (هذا يسبب حرقًا مفرطًا).

علاجات التهاب المعدة

  • الكلوروفيل،
  • مسحوق عصير القمح،
  • الخضار الورقية،
  • جذر عرق السوس
  • البروبيوتيك – إذا كنت لا تزال تعاني من ارتجاع المريء حتى بدون الشعور بالحموضة المفرطة، فابدأ في العمل على تحسين بكتيريا الأمعاء.