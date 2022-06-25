ارتجاع المريء أسبابه وعلاجه

يحدث ارتجاع المريء بسبب نقص الحمض في المعدة. إذا كان الرقم الهيدروجيني للمعدة بين 1 و 3، يظل الصمام مغلقًا.

إن تناول مضادات الحموضة لن يحل المشكلة وهناك آثار جانبية كبيرة. أحد أسباب انخفاض حموضة المعدة هو تقليل الملح.

أعراض جانبية

مثبط مضخة البروتين (دواء يقلل من حموضة المعدة)

زيادة خطر الموت بنسبة 25٪

44٪ زيادة في خطر الإصابة بالخرف

زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 20٪

زيادة خطر الاصابة بسرطان المعدة بنسبة 50٪

حل الارتجاع المعدي المريئي

خذ خل التفاح مع وجباتك

أضف HCL Betaine Betaine Hydrochloride – وهو مُحمض طبيعي. خذها قبل الوجبة.

إلا في حالة التهاب المعدة – التهاب جدار المعدة أو القرحة، لا تتناوله. إذا كنت تتناول خل التفاح وبيتين هيدروكلورايد (هذا يسبب حرقًا مفرطًا).

علاجات التهاب المعدة