ارتفاع أرباح أدنوك للحفر الإماراتية بنحو 19% فِيْ الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة “أدنوك للحفر” الإماراتية، الثلاثاء، ارتفاع أرباحها بنحو 19٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022.

جاء ذلك خلال إعلان الشركة عَنّْ نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني المنتهِيْ فِيْ 30 يونيو 2022.

وسجلت الشركة نموًا قويًا فِيْ صافِيْ أرباح النصف الأول من العام بنسبة 34٪ لتصل إلَّى 1.39 مليار درهم إماراتي.

وزادت الإيرادات بنسبة 13٪ لتصل إلَّى 4.66 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء فِيْ النصف الأول 2.13 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي وهامش 45.7٪، حيث تواصل الشركة تحقيق نتائج قوية فِيْ كفاءة التكلفة.

نمت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلَّى 2.45 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي الحفر وخدمات حقول النفط.

كَمْا ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين فِيْ الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 7٪ مقارنة بالربع الأول لتصل إلَّى 1.10 مليار درهم إماراتي.

ارتفع صافِيْ الربح للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 17٪ مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 19٪ على أساس سنوي ليصل إلَّى 749.19 مليون درهم.

حققت أدنوك للحفر 1.39 مليار درهم صافِيْ ربح خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل نمو 34٪، وتعلن عَنّْ زيادة توزيعات الأرباح المرحلية بنسبة 5٪ لتصل إلَّى 1.25 مليار درهم.

وساهم تشغيل أسطول الشركة المتقدم بنسبة 98٪، وتحسين كفاءة التكلفة، فِيْ تحقيق أرباح كبيرة خلال النصف الأول من عام 2022، بلغت 2.13 مليار درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، وزيادة بنسبة 16٪. على أساس سنوي.

أكدت إضافة 8 حفارات جديدة فِيْ النصف الأول من عام 2022 الجهُود التي تبذلها أدنوك للحفر لتسريع برنامج توسيع أسطولها من الحفارات.

وأشار مجلس الإدارة إلَّى زيادة توزيعات الأرباح المؤقتة البالغة 1.25 مليار درهم إماراتي بواقع 7.83 فلس للسهم عَنّْ العام المالي 2022، وزيادة بنسبة 5٪ تماشياً مع سياسة الشركة فِيْ توزيع أرباح تدريجية.

يعود النمو المستمر لإيرادات أدنوك للحفر على أساس سنوي إلَّى قطاع خدمات الحفر البرية، وجهُود الشركة المستمرة لتمكين مجموعة أدنوك من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة فِيْ زيادة طاقتها الإنتاجية. كَمْا سجلت أعمال خدمات حقول النفط للشركة مكاسب قوية على أساس سنوي.

وفِيْما يتعلق بخدمات الحفر البرية، ارتفعت إيرادات النصف الأول إلَّى 2.57 مليار درهم، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 بعد إضافة حفارات جديدة إلَّى الأسطول.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 1.40 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 33٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كان إجمالي أيام التشغيل والإيرادات الأساسية فِيْ الربع الثاني من عام 2022 أعلى مما كان عليه فِيْ نفس الفترة السابقة.

أما فِيْما يتعلق بخدمات الحفر البحرية، فقد بلغت إيرادات النصف الأول 1.05 مليار درهم، وهِيْ مستقرة بشكل عام مقارنة بالعام السابق، فِيْ حين بلغت إيرادات الربع الثاني 528.84 مليون درهم لهذا العام، مسجلة انخفاضاً بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق. الربع الثاني من العام الماضي بسبب الوضع. تشغيل الحفارات والتأخير فِيْ استبدال الحفارات المؤجرة بوحدات مملوكة للشركة.

أما بالنسبة لخدمات الجزر الاصطناعية، فقد بلغت إيرادات النصف الأول 370.92 مليون درهم إماراتي، على غرار النصف الأول من عام 2022. وانخفضت إيرادات الربع الثاني من العام الجاري والتي بلغت 187.30 مليون درهم إماراتي، بنسبة 26٪ على أساس سنوي. العام بسبب الحركات المحاسبية فِيْ الفترة السابقة.

بينما حققت خدمات حقول النفط زيادة فِيْ الإيرادات فِيْ قطاع خدمات الحقول النفطية بفضل الأداء الجيد فِيْ النصف الأول والذي بلغ 657.38 مليون درهم بزيادة 14٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي مدفوعة بارتفاع بسبب التوسع المستمر بهامش تنموي جيد. بلغت إيرادات الربع الثاني من هذا العام 334.20 مليون درهم، بزيادة قدرها 5٪ على أساس سنوي.

أعلنت أدنوك للحفر عَنّْ معدل استخدام أسطول بنسبة 98٪ للنصف العام المنتهِيْ فِيْ 30 يونيو 2022.

كَمْا شهد برنامج الشركة الطموح لتوسيع أسطول الحفارات زخمًا إضافِيًْا فِيْ النصف الأول من عام 2022 مع إضافة ثماني منصات حفر جديدة، مع إضافة خمس منصات فِيْ الربع الأول من العام.

فِيْ الربع الثاني من العام نفسه، تم توقيع اتفاقيات بيع وشراء لثلاث حفارات بحرية ذاتية الرفع.

تشكل القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ على منصة الحفر جزءًا من توجيهات النفقات الرأسمالية للشركة لمدة ثلاث سنوات، والتي تتراوح بين 9.18 مليار درهم و 11 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلَّى خارطة الطريق الاستراتيجية لزيادة عدد الحفارات فِيْ الأسطول إلَّى 122 منصة من قبل نهاية عام 2024.

تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المستدامة والتقدمية فِيْ أدنوك للحفر، أكد مجلس الإدارة زيادة بنسبة 5٪ فِيْ توزيعات الأرباح نصف السنوية المؤقتة، البالغة 1.25 مليار درهم، بواقع 7.83 فلساً للسهم العادي للسنة المالية 2022 تُدفع فِيْ الرابع. ربع.

يعكس النمو فِيْ توزيعات الأرباح التدفقات النقدية المستقبلية القوية لشركة أدنوك للحفر، مع توفِيْر فرص استثمارية كبيرة فِيْ النمو المستقبلي طويل الأجل.

وفِيْ هذا السياق قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر. وقال “واصلت (أدنوك للحفر) تحقيق نمو قوي خلال عام 2022 والوفاء بالتزامها بمواصلة التقدم والعمل على زيادة العائدات لمساهميها.

وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن النتائج نصف السنوية المتميزة والتنفِيْذ الناجح للخطط والأهداف الاستراتيجية دليل على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة للمساهمة فِيْ تحقيق هدف أدنوك المتمثل فِيْ زيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك هدف الإمارات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز “.

وأشار إلَّى أنه “فِيْ إطار سياسة توزيع الأرباح المعلنة سابقاً، يسر مجلس الإدارة أن يؤكد أن التوزيعات المرحلية للسهم الواحد ستشهد زيادة بنسبة 5٪ عَنّْد 7.83 فلس للسهم، وبذلك تصبح قيمة الدفعة الأولى من التوزيعات. 2022 السنة المالية الى 1.25 مليار درهم “.