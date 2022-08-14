ارتفاع أرباح أرامكو بنسبة 90% في الربع الثاني إلى 181 مليار ريال

ارتفعت أرباح شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” في الربع الثاني من عام 2022 بنحو 90٪، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح أرامكو 22.7٪ من 148 مليار ريال في الربع السابق.

وجاءت أرباح أرامكو في الربع الثاني أفضل من متوسط ​​توقعات المحللين، حيث بلغت قيمة المبيعات التي حققتها الشركة في الربع الثاني 562 مليار ريال.

قيمة ربح عالية

وخلال النصف الأول من عام 2022، حققت أرامكو أرباحًا بلغت 329.67 مليار ريال، مقابل 176.9 مليار ريال، بنسبة نمو 86.35٪.

وقالت الشركة إن الزيادة في أرباح الربع الثاني ترجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخام والكميات المباعة وزيادة هوامش الربح من أعمال التكرير.

وقالت الشركة إن التدفقات النقدية الحرة ارتفعت بنسبة 53٪ إلى 129.8 مليار ريال (34.6 مليار دولار) في الربع الثاني و 244.7 مليار ريال (65.2 مليار دولار) في الربع الأول ونصف عام 2022 مقارنة بـ 84.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار) و 153.2 مليار. ريال (40.9 مليار دولار) على التوالي لنفس الفترتين من عام 2022. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

متوسط ​​رأس المال

بلغ متوسط ​​العائد على رأس المال المستثمر 31.3٪ خلال الفصلين الثاني والأول المنتهيين في 30 يونيو 2022 مقابل 16.7٪ لنفس الفترتين من عام 2022، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة والتحسن. في هوامش الربح لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

تواصل الشركة تعزيز مركزها المالي للحفاظ على تصنيف ائتماني مرتفع للاستثمار في دورات السوق المختلفة. انخفضت الرافعة المالية إلى 7.9٪ اعتبارًا من 30 يونيو 2022، مقارنة بـ 14.2٪ في 31 ديسمبر 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية، بسبب الأرباح القوية وهوامش الربح الأفضل في قطاع المصب.

تواصل الشركة تحسين تكاليف التمويل، حيث تم سداد دفعة أولية جزئية لصندوق الاستثمارات العامة للديون المتعلقة بالاستحواذ على حصة 70٪ في سابك في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى خفض المبالغ الأصلية للضمانات القائمة بمقدار 45 مليار ريال ( 12 مليار دولار)، إضافة إلى تخفيض 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2022.

وزاد الإنفاق الرأسمالي 25 بالمئة إلى 35.1 مليار ريال (9.4 مليار دولار) في الربع الثاني و 8 بالمئة إلى 63.5 مليار ريال (16.9 مليار دولار) في النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترات من 2022.

تواصل أرامكو السعودية استكشاف الاستثمارات للاستفادة من فرص النمو، وتعزيز التكامل الاستراتيجي لقطاعي المنبع والمصب، وتوسيع أعمال الكيماويات وتطوير الفرص في الأعمال منخفضة الكربون.