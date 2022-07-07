ارتفاع أسعار الأضاحي النعيمي بـ2000 ريال

قال مدير الثروة الحيوانية في البيئة الدكتور ابراهيم قاسم النعيمي ان الاسعار مرتبطة بحجم العرض والطلب بشكل عام. ومع ذلك، فإن الزيادة في أسعار الذبح هذا العام مرتبطة بزيادة أسعار العلف.

وأضاف خلال عرضه على قناة الإخبارية “أسعار المواد الغذائية عالمية، والمربون ليسوا سبب ارتفاع الأسعار، لقد رفعوا الأسعار فقط بأكثر من 90٪ من الأسعار”.

وتابع “إذا عدنا إلى العام الماضي، نجد أن الأسعار لم ترتفع خلال تلك الفترة إلا بشكل طفيف ؛ ومع ذلك، فقد ارتفع هذا العام أكثر ويلاحظ، على سبيل المثال، في النشوة، ولكن أيضًا لا يمكن مقارنة الماشية ذات الوزن المنخفض مع الأبقار الكبيرة بشكل عام “.

تضحية ارتفاع الأسعار

وكانت وكالة “واس” للأنباء قد قامت برحلة ميدانية عبر عدة أسواق في المنطقة، ورصدت تباين أسعار الأضاحي من سنة إلى أخرى، حسب وفرة أو نقص المعروض من الأضاحي، في لحظة معينة. حيث تراوحت أسعار الأضاحي من 1،200 ريال إلى 1،800 ريال. وأحياناً تتجاوز 2500 ريال فيما تتراوح أسعار الماعز المذبوحة بين 1300 و 1900 ريال.

وأوضحوا في لقاءات مع عدد من مربي وتجار الماشية أن المربين والتجار يربون مواشيهم على مدار العام ويستعدون مبكرا لموسم عيد الأضحى المبارك، وهو موسم مزدحم لبيع المواشي والذي سيعرض. في المتاجر في المنطقة. الاسواق الاسبوعية وفي المحافظات الرئيسية.

طلب شراء مستمر.

وتجد الأسواق الشعبية إقبالاً مستمراً من المشترين مما يوفر فرصة جيدة للبيع مما يشير إلى أن المشتري يقضي عادة وقتاً كافياً لتفقد الذبح والبحث عن أفضلها للحصول على الذبح من وقت مبكر وفي وقت مناسب . السعر لتجنب حشود الأيام الماضية.