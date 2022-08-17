ارتفاع أسعار البيض.. فاتورة جديدة للتغير المناخي

تدفع الصين فاتورة جديدة من فواتير تغير المناخ التي أدت إلَّى ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلَّى انخفاض إنتاج بيض المائدة وزيادة أسعارها.

أدت درجات الحرارة المرتفعة فِيْ الصين إلَّى زيادة أسعار البيض محليًا، لأن الحرارة تجعل الدجاج أقل من المعتاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

تؤثر موجات الحر بشكل منتظم على الصين خلال فصل الصيف، وتحديداً المناطق القاحلة فِيْ غرب وجنوب البلاد.

ارتفاع درجة حرارة المناخ

يؤكد العلماء أن موجات الحرارة أصبحت أكثر حدة فِيْ السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع درجة حرارة المناخ، الذي بدأ بالفعل يلقي بظلاله على الاقتصاد.

فِيْ مدينة خفِيْ (شرق الصين)، الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوب بكين، لاحظ المزارعون انخفاضًا فِيْ إنتاج البيض بسبب الحرارة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

ومن أجل إحياء الأجواء التي تعيش فِيْها دجاجاتهم، اضطر عدد من المنتجين إلَّى تركيب مكَيْفَات هُواء، بحسب صحيفة “جيانجهُواي مورنينغ نيوز”.

أدى الانخفاض فِيْ الإنتاج إلَّى زيادة أسعار البيض بنسبة 30٪ فِيْ خفِيْ، عاصمة مقاطعة آنهُوي.

ولوحظ ارتفاع مماثل فِيْ الأسعار فِيْ عدة محافظات أخرى.

البيض والحليب

خلصت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية إلَّى أن موجات الحرارة الطويلة تؤثر سلبًا على إنتاج المنتجات الحيوانية، بما فِيْ ذلك البيض والحليب.

وشهدت مدينة خفى درجات حرارة قياسية، حيث سجلت خلال 14 يومًا هذا الصيف درجة حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.

تم تسجيل درجات حرارة قياسية فِيْ العديد من المدن الصينية الكبرى فِيْ الأيام الأخيرة، بينما أصدرت السلطات يوم الاثنين مرة أخرى تنبيهات بموجة حر قادمة.

تعمل عدة محافظات على تقنين استخدام الكهرباء للصناعيين فِيْ وقت يتزايد فِيْه الضغط على شبكة الكهرباء نتيجة لاستخدامها لمكَيْفَات الهُواء، بينما تكاد السدود الكهرومائية تلبي الطلب بسبب ضعف تدفق مياه النهر.