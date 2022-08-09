ارتفاع أسعار النفط بعد توقف إمدادات عبر خط أنابيب روسي

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار، الثلاثاء، بعد انخفاضها فِيْ وقت سابق اليوم، بعد تعليق شحنات النفط الروسية عبر أوكرانيا بسبب العقوبات.

وقالت روسيا إن صادرات النفط إلَّى أوروبا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا توقفت منذ أوائل أغسطس آب، مما أحيا المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وقالت ترانسنفت التي تحتكر خط الأنابيب فِيْ روسيا إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر خط الأنابيب لأن العقوبات الغربية منعت موسكو من دفع رسوم العبور.

وقال كريج إيرلام من شركة الوساطة فِيْ Oanda “لسنا بحاجة إلَّى ذلك فِيْ هذه المرحلة، لكنه تذكير آخر بمدى ضيق السوق ومدى حساسية السعر لاضطرابات الإمدادات، خاصة من روسيا”.

وارتفع خام برنت 1.42 دولار أو 1.5 بالمئة إلَّى 98.07 دولار للبرميل الساعة 1113 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى 94.90 دولار. كَمْا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.1 بالمئة إلَّى 91.77 دولار.

يأتي هذا التطور المتعلق بخط أنابيب دروجبا فِيْ وقت تتضاءل فِيْه مخاوف الإمداد وسط قلق متزايد بشأن الركود. وفِيْ وقت سابق، تعرض النفط لضغوط فِيْما يتعلق بمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي سيسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.

ارتفعت أسعار النفط فِيْ وقت سابق من العام بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى زيادة مخاوف الإمدادات، مما دفع خام برنت إلَّى 139 دولارًا فِيْ مارس، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق.