ارتفاع أسعار النفط نتيجة تراجع الدولار ومخاوف بشأن المعروض

ارتفعت أسعار النفط فِيْ التعاملات المبكرة فِيْ آسيا يوم الاثنين بعد تراجع الدولار والمخاوف بشأن المعروض قبل حظر الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية عَنّْ النفط الروسي فِيْ ديسمبر لتخفِيْف المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلَّى ضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة إلَّى 92.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 0.5 بالمئة عَنّْد الإغلاق يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.16 دولار للبرميل مرتفعا 1.05 دولار أو 1.2 بالمئة.

وانخفضت عقود برنت والخام الأمريكي أكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي سيبطئ النمو العالمي.

ودعم ضعف الدولار العقدين. إن انخفاض الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

خفف تخفِيْف قيود كوفِيْد -19 فِيْ مدينة تشنغدو جنوب غرب الصين المخاوف بشأن الطلب فِيْ ثاني أكبر مستهلك للطاقة فِيْ العالم. ارتفعت صادرات الصين من البنزين والديزل، مما خفف من ارتفاع المخزونات المحلية.

على الرغم من التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، قال الرئيس التنفِيْذي لمؤسسة البترول الكويتية يوم الأحد إن عملائها ما زالوا يطلبون نفس الكَمْيات من النفط دون تغيير.

تنتج الكويت حاليًا أكثر من 2.8 مليون برميل من النفط يوميًا، بما يتوافق مع حصتها وفقًا لاتفاقية أوبك +.

وفِيْ مناطق أخرى، قالت شركة نفط البصرة، إن تنزيل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عاد إلَّى مستوياته الطبيعية بعد توقفه يوم الجمعة بسبب تسرب نفطي.