ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 113.19 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأحد بشكل طفيف، مع وصول خام برنت إلى 113.19، بارتفاع 3014 سنتًا.

العقود الآجلة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1٪ وتراجعت العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 2٪ الأسبوع الماضي.

أزمة الوقود

في وقت سابق، قال رؤساء شركات الطاقة الفرنسية العملاقة إنجي وإي دي إف وتوتال إنرجي يوم الأحد إن المستهلكين والشركات يجب أن يخفضوا استهلاكهم للطاقة “على الفور” ليكونوا مستعدين بشكل أفضل هذا الشتاء لمواجهة أزمة الطاقة والوقود التي تلوح في الأفق.

وقالت الشركتان في خطاب مفتوح “يجب أن نعمل بشكل جماعي لخفض استهلاكنا من أجل توفير مساحة للمناورة”، مشيرة إلى انخفاض حاد في شحنات الغاز الروسي وكذلك إنتاج الكهرباء المحدود في أوروبا بسبب مشاكل الإمداد والصيانة.

وأضاف “اتخاذ إجراءات فورية هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل لبداية الشتاء المقبل، خاصة للحفاظ على احتياطياتنا من الغاز”.