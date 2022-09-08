ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل يوم الخميس، بعد انخفاضها دون مستويات الدعم الفني الرئيسية فِيْ الجلسة السابقة.

ركزت أزمة الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا اهتمام المستثمرين على التوقعات حول مدى شح إمدادات الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو ما يعادل 1٪ إلَّى 88.91 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت عَنّْد أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير فِيْ الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 95 سنتا أو 1.2 بالمئة إلَّى 82.89 دولار للبرميل.

تلقت الأسعار دفعة من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفًا للأسعار.

اقترح الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الروسي بعد ساعات فقط، مما رفع احتمال تقنين الإمدادات فِيْ بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها.

أوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلَّى قطع جزء كبير من الإمدادات عَنّْ أوروبا.

وقال محللون من هايتونج فِيْوتشرز فِيْ مذكرة إن اتجاه أسعار النفط تتشكل من قبل “قوى خارجية مختلفة مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا”.