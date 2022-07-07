ارتفاع أقل من المتوقع للإنتاج الصناعي الألماني فِيْ مايو

أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الخميس، أنها ارتفعت أقل من المتوقع فِيْ مايو الماضي، حيث جعلت مشاكل سلسلة التوريد الناجمة عَنّْ الحرب فِيْ أوكرانيا وعمليات الإغلاق المتعلقة بوباء “Covid-19” فِيْ الصين من الصعب معالجة الطلبات.

قال مكتب الإحصاء الفدرالي إن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، بعد معدل نمو بنسبة 1.3٪ معدّل بالزيادة فِيْ أبريل.

وأشار استطلاع لرويترز إلَّى أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 0.4٪ فِيْ مايو 2022.

وأشارت بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء إلَّى أن طلبيات السلع الصناعية ارتفعت بنسبة 0.1٪ على أساس شهري، بحسب البيانات المعدلة موسميا، بعد انخفاضها بنسبة 1.8٪ فِيْ أبريل، معدلة بالزيادة.