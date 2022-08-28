ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بأقل من المتوقع فِيْ يوليو

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بشكل طفِيْف فِيْ يوليو، بينما تراجع التضخم بشكل ملحوظ، مما قد يمنح مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي مجالًا لتقليص أكبر زيادات فِيْ أسعار الفائدة.

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.1٪ الشهر الماضي. تم تعديل بيانات يونيو قليلاً بالخفض لتظهر أن النفقات ارتفعت بنسبة 1٪ بدلاً من 1.1٪، كَمْا ورد سابقًا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 0.4 بالمئة.

ساعدت الوتيرة المعتدلة للإنفاق الاستهلاكي فِيْ الربع الثاني على تخفِيْف العبء على الاقتصاد من التباطؤ الحاد من تراكَمْ المخزون الناجم عَنّْ اختناقات سلسلة التوريد، فِيْ حين انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.6٪ فِيْ الربع الثاني بعد الانكَمْاش بنسبة 1.6٪ فِيْ الربع الثاني. الربع الأول.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد ليس فِيْ حالة ركود. قالت الحكومة يوم الخميس، عَنّْد القياس من حيث الدخل، أن الاقتصاد نما بوتيرة 1.4 فِيْ المائة، متباطئا من معدل 1.8 فِيْ المائة فِيْ الربع من يناير إلَّى مارس.