ارتفاع التضخم السنوي فِيْ السعودية إلَّى 3% خلال أغسطس

كشفت بيانات الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ المملكة العربية السعودية عَنّْ ارتفاع لشهر أغسطس 2022، إلَّى 3٪ على أساس سنوي.

وعزت الهِيْئة فِيْ تقرير لها، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4٪ وأسعار النقل بنسبة 4٪.

وقالت الهِيْئة إن قطاع الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3٪، والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.7٪. كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير على ارتفاع التضخم السنوي فِيْ أغسطس 2022، بالنظر إلَّى وزنه فِيْ المؤشر البالغ 18.8٪.

تأثرت دائرة النقل بزيادة 4.7٪ فِيْ أسعار السيارات.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2022 ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.4٪ مقارنة بشهر يوليو 2022، وتأثر التضخم الشهري بارتفاع قسم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.8٪، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9٪.