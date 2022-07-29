ارتفاع التضخم فِيْ ألمانيا بعد تراجع إمدادات الغاز الروسية

أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع التضخم الألماني بشكل غير متوقع فِيْ يوليو، بعد أن أدت المزيد من الانخفاضات فِيْ تدفقات الغاز من روسيا إلَّى إثارة مخاوف من ارتفاع فواتير الطاقة.

قال مكتب الإحصاء الفِيْدرالي، بناءً على البيانات الأولية، أن أسعار المستهلكين فِيْ ألمانيا، والتي تمت مواءمتها لسهُولة المقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، ارتفعت بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 8.2٪ فِيْ يونيو.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لمحللين إلَّى قراءة سعر سنوية بلغت 8.1 بالمئة فِيْ يوليو تموز. وقال مكتب الإحصاء إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 35.7٪ فِيْ يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف أن هذا إلَّى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.8 فِيْ المائة أدى إلَّى زيادة كبيرة فِيْ التضخم.

وأظهرت البيانات أنه وفقا للقراءة غير المنسقة، انخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي فِيْ ألمانيا بشكل طفِيْف فِيْ يوليو إلَّى 7.5٪، مقارنة بـ 7.6٪ فِيْ الشهر السابق.

واستنادا إلَّى دراسة استقصائية كشفت عَنّْ انخفاض فِيْ عدد الشركات الألمانية التي تخطط لرفع الأسعار فِيْ يوليو للشهر الثالث على التوالي، قال معهد Ifo للأبحاث الاقتصادية فِيْ وقت سابق اليوم أن التضخم فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا ربما بلغ ذروته. .