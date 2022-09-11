ارتفاع الدين العام فِيْ الأردن 1.6% بالنصف الأول من 2022

وارتفع الرصيد المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.6 فِيْ المائة، إلَّى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار)، مقابل 28.7 مليار دينار فِيْ نهاية عام 2022.

أظهرت إحصائيات نشرت على موقع وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الدين الداخلي الأردني فِيْ نهاية النصف الأول بلغ 13.89 مليار دينار، والديون الخارجية 15.26 مليار دينار.

وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلَّى 88.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي أنها غيرت منهجيتها فِيْ احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث تستثنى ديونها من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبالغة نحو 7 مليارات دينار.

تبنت الحكومة مفهُوم الدين الحكومي العام الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهِيْئات المستقلة ديونًا من المؤسسات الحكومية.