ارتفاع الطلب على الذهب عالميًا 12% فِيْ النصف الأول من 2022

كشف التقرير الربعي الصادر عَنّْ مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على الذهب بلغ 2189 طنا خلال الأشهر الستة المنتهِيْة فِيْ يونيو 2022، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر التقرير أن الطلب العالمي على الذهب سجل نموا خلال النصف الأول من عام 2022 رغم تراجع معدلات الاستهلاك فِيْ الربع الثاني.

ما مجموعه 928 طنًا من قبل المستهلكين خلال النصف الأول من هذا العام، بانخفاض 2٪ على أساس سنوي، أقل بنسبة 12٪ من مستويات ما قبل الوباء خلال عام 2022.

أثر انخفاض سعر الذهب بنسبة 6٪ خلال الربع الثاني على صناديق الاستثمار المتداولة فِيْ الذهب، والتي شهدت تدفقات خارجية بلغت 39 طنًا. بلغ إجمالي صافِيْ التدفقات الداخلة فِيْ النصف الأول 234 طنًا، مقارنة بـ 127 طنًا من التدفقات الخارجة فِيْ النصف الأول من عام 2022. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي انخفاض الربع الثاني إلَّى وضع نغمة أضعف لصناديق الاستثمار المتداولة فِيْ النصف الثاني، نظرًا لاحتمال انخفاضها. التوقعات يستمر التضخم فِيْ الارتفاع.

ظل الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية مستقرًا على أساس سنوي عَنّْد 245 طنًا فِيْ الربع الأول. جاء نمو الطلب بشكل خاص من الهند والشرق الأوسط وتركيا، مما ساعد على تعويض ضعف الطلب الصيني الذي كان مدفوعًا جزئيًا بعمليات الإغلاق المستمرة مع تفشي فِيْروس كورونا. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض بنسبة 12٪ على أساس سنوي فِيْ الطلب العالمي إلَّى 526 طنًا فِيْ النصف الأول.

فِيْ قطاع المجوهرات، ارتفع الطلب على الذهب فِيْ الربع الثاني بنسبة 4٪ على أساس سنوي إلَّى 453 طنًا، مدعومًا بانتعاش الطلب الهندي، بزيادة قدرها 49٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. ويقابل الأداء القوي فِيْ الهند تراجع كبير بنسبة 29٪ فِيْ الصين، وتأثر السوق بالإغلاق الناجم عَنّْ تفشي فِيْروس كورونا، مما أدى إلَّى توقف النشاط الاقتصادي وتقييد الإنفاق الاستهلاكي.

كانت البنوك المركزية مشترًا صافًا فِيْ الربع الثاني، حيث بلغ صافِيْ مشترياتها 270 طنًا فِيْ النصف الأول، تماشيًا مع نتائج استطلاع البنك المركزي الأخير، حيث قال 25٪ من المستجيبين إنهم يعتزمون زيادة احتياطياتهم من الذهب فِيْ الـ 12 المقبلة. الشهُور.