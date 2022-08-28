ارتفاع الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة، تؤدي مرور الأجسام المحاربة والمنشطة للغدة الدرقيّة من الوالدة الحامل إلى الجنين من خلال جهاز المشيمة بارتفاع نشاط الغُدَّة الدرقيّة عند الأطفال حديثي الانجاب، والتي تُعتبَر إحدى الحالات الفريدة من نوعها، والمُؤقَّتة، على عكس كسل الغُدَّة الدرقيّة الخَلقي الذي في أكثرية الحالات ما يكون حالة مستمرة.

فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة

الغدة الدرقية هي إحدى الغدد الصماء الموجودة في الرقبة التي تفرز هرمون الثيروكسين المسؤول عن عملية التمثيل الغذائي، وعادة ما يعاني الأطفال حديثي الولادة من فرط نشاط الغدة الدرقية، والسبب الرئيسي لإصابة الأم بمرض جريفز أثناء الحمل ليس تعامل من أجله.

لا يعرف الكثير عن مرض جريفز، الذي يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة. ينتج هذا المرض عن إنتاج مناعة جسم الأم ضد أجزاء لمحاربة الجسم الغريب، وهذه العملية تحفز الغدة الدرقية للأم على إفراز هرمون التيروكسين بكثرة.

يصل هذا الهرمون إلى الجنين عن طريق المشيمة مما يؤثر على صحة الجنين ويؤدي إلى وفاته أو الولادة المبكرة بسبب عدم انتظام ضربات القلب. رحم أمي.

من المهم جدًا معرفة جميع أسباب ارتفاع الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة وتجنبها، لأنها قد تضغط على القصبة الهوائية، مما يسبب صعوبة في التنفس مع عدم انتظام ضربات القلب، مما يؤثر على الطفل الصغير، من بين الأسباب

السبب الأكثر شيوعًا هو مرض جريفز، الذي يحفز الغدة الدرقية على إنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية ورباعي يودوثيرونين.

من الممكن أن يصاب الطفل بالتهاب الغدة الدرقية، خاصة بعد أن يقوم جسم الأم بإفراز الأجسام المضادة له من خلال المشيمة، وهذا الالتهاب يحفز الغدة على إنتاج كمية كبيرة من الهرمون.

يولد الطفل بورم غدي، غالبًا ما يكون ورم حميد يحفز الغدة على إنتاج هرمون.

ارتفاع نسبة اليود في جسم الأم وانتقاله إلى جسم الطفل، لأن اليود هو المكون الأساسي لهرمون الغدة الدرقية، لذا فإن أي زيادة فيه تؤدي إلى زيادة هرمون الغدة الدرقية.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

يعتبر ارتفاع الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة خطيرًا جدًا إذا لم تُلاحظ أعراضه لدى الطفل لأنه قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو الفشل وكذلك قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية.

لأن الأطفال حديثي الولادة لا يستطيعون التعبير عما يسبب لهم الألم، ننصح الأمهات بالتركيز مع الأطفال وبمجرد ملاحظة الأعراض يتم عرض الطفل على الطبيب، وعادة ما يختلف مظهر وشدة الأعراض حسب الأم والأدوية التي كانت تتناولها أثناء الحمل، من الأعراض

الإسهال المزمن

تغير في درجة حرارة الجسم

قيء شديد

تقلب المزاج

عملية النمو البطيء

الشعور المستمر بالتعب والخمول

تهيج الجسم

مشاكل النوم

جحوظ

تساقط الشعر وضعفه

اضطراب التنفس

رعشة الأطراف

فقدان الشهية

فقدان الوزن

حجم رأس صغير

زيادة التعرق

اضطراب ضربات القلب

تقلص الأمعاء

تتدفق الدموع بدون سبب

التهاب العين

ارتفاع ضغط الدم

صعوبة في البلع

اصفرار الوجه

تضخم اللسان قليلاً

مخاطر الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة

إذا لم يتم علاج فرط نشاط الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة في الوقت المناسب، فإنه يسبب بعض المخاطر، بما في ذلك

يعاني الطفل من قصر القامة نتيجة اضطراب في النمو يحدث نتيجة زيادة كمية هرمون الغدة الدرقية في الدم.

من الممكن أن يصاب الطفل بقصور في القلب نتيجة عدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدي حتماً إلى وفاته.

نتيجة لفرط إفراز الغدة الدرقية دون علاج فإنه يتسبب في حدوث جلطة دماغية عند الأطفال.

مرض هاشيموتو هو مرض مناعي ذاتي ناتج عن فرط نشاط الغدة الدرقية.

يكون الطفل المصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

من الممكن أن يصاب الطفل حديث الولادة بالعقم ويعاني من مشاكل في الحمل أثناء نموه بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

تشخيص الغدة الدرقية

يختلف تشخيص أمراض الغدة الدرقية حسب حالة الطفل والأعراض التي يعاني منها. يتم تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية وإفراز كمية كبيرة من الهرمون المسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي من خلال

الفحص السريري فحص الأعراض التي ظهرت على الطفل ومعرفة التاريخ العائلي.

فحص هرمون الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية وفي حالة زيادة نشاطه يتم عمل اختبار الأشعة النووية ويتم تطبيقه على الطفل لتحديد سبب فرط نشاط الغدة الدرقية ومعرفة ما إذا كان هناك التهاب في الغدة.

يعتبر اختبار TSH من أكثر الاختبارات دقة، ويجب أن يكون معدله عند الأطفال حديثي الولادة 16 ميكرون لكل مليمتر، إذا زادت النسبة أو انخفضت فهذا يدل على وجود خلل في هرمون الغدة الدرقية.

فحص الغدة الدرقية عن طريق عمل فحوصات دم كل ثلاثة أشهر للأطفال، وفحص مستوى TSH و T4 في الجسم لأنهما يظهران معدل عمل الغدة الدرقية.

الفحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية لمعرفة حجم الغدة والتأكد من أنها صحية وكاملة وتحديد ما إذا كانت صلبة أو كيسية.

التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للغدة الدرقية لمعرفة سبب ارتفاع هرمون الغدة الدرقية المسبب للأعراض.

من الممكن أن يطلب الطبيب فحص نسبة الكوليسترول في جسم الطفل ومعرفة زيادة نشاط الغدة الدرقية من خلال انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم.

علاج الغدة الدرقية

يجب على الأمهات الانتباه إلى صحة أطفالهن وملاحظة الأعراض التي تظهر على الطفل، وفي حال ظهور أي من الأعراض المذكورة أعلاه يجب التوجه للطبيب لعلاج الغدة الدرقية، لأن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى خلل في نمو الدماغ والجسم وقد يتسبب في وفاة الطفل إذا لهذا السبب نوصي بعلاج الطفل في الأسابيع الأربعة الأولى. غالبًا ما يتم علاج فرط نشاط الغدة الدرقية بـ

إعطاء حديثي الولادة ليفوثيروكسين الاصطناعي يومياً لعلاج الغدة الدرقية.

يمكن طحن حبوب هرمون الغدة الدرقية وسحقها وتحويلها إلى حليب صناعي وإعطاؤها لحديثي الولادة المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية.

من الممكن إعطاء بروتين الصويا والحديد للطفل حديث الولادة لأنه يقلل من هرمون الغدة الدرقية.

قد ينصح الطبيب بإعطاء الطفل مواد تمتص هرمون الثيروكسين، وتعطى هذه المواد للطفل بإذابة الحبة في الماء وإعطائها للطفل.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إمكانية حقن الأطفال حديثي الولادة بكمية قليلة جدًا من اليود لعلاج نشاط الغدة الدرقية، لأن اليود يدمر الخلايا التي تفرز كمية زائدة من الهرمونات، مما يحافظ على صحة الطفل، ولكن يهتم به. يجب أن تؤخذ مع الكمية المستخدمة للأطفال.

يمكن إذابة نصف قرص ميثيمازول في الحليب الصناعي أو الماء وإعطائه للطفل لامتصاص الهرمون الزائد.

في حالة إصابة الغدة الدرقية بفرط نشاط شديد، قد يوصي الطبيب بإجراء جراحة واستئصال جزء من الغدة لمنع نشاطها.

تظهر مجموعة كبيرة من الأعراض لارتفاع نشاط الغُدَّة الدرقيّة على الطفل المنجب بعد عشرة أيّام من حالة الانجاب، كما أنَّها تُعتبَر إحدى الحالات الصحية المنتشرة التي تستدعي تدخُّلاً طارئاً؛ لمنع التسبُّب بمشاكل طبية لدى المولود.