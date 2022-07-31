ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 11.8%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 11.8٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وعزا هذا النمو الإيجابي إلى الزيادة الكبيرة التي حققتها الأنشطة النفطية بنسبة 23.1٪، بالإضافة إلى الزيادة التي حققتها الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4٪ وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2٪.

إجمالي الناتج المحلي

مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.8٪ في الربع الثاني من عام 2022.

بدأت الهيئة في نشر تقديرات فورية للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي ابتداءً من الربع الثالث من عام 2022، من أجل تزويد صانعي القرار والمستخدمين بمعلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أوضحت أن “التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الربعي” هي عملية تقدير ربع سنوية للحسابات القومية يتم تنفيذها خلال فترة قصيرة بعد نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع الحالي. لا يزال غير مكتمل.