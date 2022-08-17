ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط على معَنّْويات المستثمرين الألمان

تراجعت معَنّْويات المستثمرين الألمان بشكل طفِيْف فِيْ أغسطس، بسبب القلق بشأن تأثير ارتفاع تكلفة المعيشة على الاستهلاك الخاص وإشارة إلَّى أنه بدأ فِيْ الانزلاق إلَّى الركود.

قال معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية يوم الثلاثاء أن مؤشره للثقة الاقتصادية انخفض إلَّى -55.3 من -53.8 فِيْ يوليو.

وقال مايكل شرودر الباحث بالمعهد فِيْ بيان “استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتكاليف الإضافِيْة المتوقعة للتدفئة والطاقة تؤدي إلَّى انخفاض توقعات أرباح قطاع الاستهلاك الخاص.”

وأضاف “على النقيض من ذلك، فإن النظرة المستقبلية للقطاع المالي تتحسن بسبب الزيادة الإضافِيْة المفترضة فِيْ أسعار الفائدة قصيرة الأجل”.

انكَمْش الاقتصاد الألماني فِيْ الربع الثاني، وهُو على شفا الركود بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ووباء كورونا وانقطاع الإمدادات. معدل التضخم فِيْ ألمانيا 8.5٪.

قال وزير المالية كريستيان ليندنر الأسبوع الماضي أن الوضع الاقتصادي يتدهُور فِيْ ألمانيا وأن التوقعات هشة.