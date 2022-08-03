ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الغد.. تصل لـ 50 مئوية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من يوم غد الخميس في مختلف المناطق لتصل إلى 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز في تغريدة عبر “تويتر” “من غد الخميس وحتى الأربعاء المقبل من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية حيث سيتم تسجيل الحد الأقصى” 47-50 درجة مئوية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد “تتراوح درجات الحرارة من 45 إلى 47 درجة مئوية في الأجزاء الشرقية من مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض، وتنتشر إلى الأجزاء الجنوبية بإذن الله”.

توقعات الطقس لهذا اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار احتمال حدوث هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما يؤدي إلى تدفق الأودية والسيول المصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة وزخات البرد على مناطق نجران. جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة.

الغبار والمسحوق

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإن تأثيرها يمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوين غيوم ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار فوق مناطق الرياض والشرقية والجنوبية. من الحدود الشمالية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر تدور من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي بسرعة تتراوح من 15 إلى 38 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الجنوب الشرقي إلى الجنوب بسرعة 15 إلى 35 كم. . / ح في الجزء المركزي. الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف في الجزء، وحالة البحر متوسطة، بينما حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال إلى الشمال الشرقي، سرعتها 15 – 30 كم / ساعة، وارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد، وحالة البحر خفيفة.