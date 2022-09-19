ارتفاع سعر الذهب مع هبوط الدولار

ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين، بدعم من تراجع الدولار.

يأتي هذا فِيْ وقت قام فِيْه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، ولا سيما الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للحد من التضخم.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلَّى 1677.89 دولار للأوقية الساعة 0022 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1686.50 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.

من المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفِيْدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة فِيْ 20 سبتمبر وتعلن قرارها فِيْ اليوم التالي.

من المتوقع أن ترفع معظم البنوك فِيْ اجتماعاتها هذا الأسبوع – من سويسرا إلَّى جنوب إفريقيا – أسعار الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.59 دولارًا للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلَّى 906.15 دولار وسعر البلاديوم 0.2 بالمئة إلَّى 2129.55 دولار.