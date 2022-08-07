ارتفاع صادرات الصين 18%.. أسرع وتيرة منذ يناير الماضي

أظهرت بيانات جمركية، اليوم الأحد، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 18٪ فِيْ يوليو عَنّْ العام السابق، بأسرع وتيرة منذ يناير 2022، متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3٪.

توقع محللون فِيْ استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات بنسبة 15٪ بعد تحقيق ارتفاع قوي بنسبة 17.9٪ فِيْ يونيو.

وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 3.7٪ بعد ارتفاعها بنسبة 1٪ فِيْ الشهر السابق.

سجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار فِيْ يوليو، مقارنة بتوقعات بفائض قدره 90 مليار دولار فِيْ الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار فِيْ يونيو.