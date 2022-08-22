ارتفاع ضحايا حرائق الجزائر إلى 43 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا الحريق في الجزائر إلى 43 إضافة إلى الجرحى، فيما اعتقلت السلطات الأمنية 13 شخصًا يشتبه في قيامهم بإشعال النيران.

أعلنت قيادة الدرك الوطني، اليوم الاثنين، في الإذاعة الجزائرية أن عدد القتلى في الحرائق التي اجتاحت الغابات والمناطق الحضرية في شمال شرق الجزائر بلغ 43 قتيلا.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن النتيجة المذكورة أعلاه لم تكن نهائية لحساب عدد القتلى.

13 متهما

في نفس السياق ؛ أعلنت قوات الدرك الوطني، عن اعتقال 13 شخصًا للاشتباه في مشاركتهم في حرائق غابات تسببت في حرائق غابات في 14 ولاية، لا سيما ولاية الطرف الحدودية مع تونس.

وقال في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية “ارتفع عدد القتلى الجدد من جراء الحرائق إلى 43 قتيلا بعد أن تحدث رقم سابق عن مقتل 38 شخصا في الحرائق”.

التعرف على الجثث

وأضاف “عملية التعرف على الجثث مستمرة مما يوحي بأن النتيجة ستزداد”.

وعن أسباب الحرائق أفادت قيادة الدرك الوطني بأنها ألقت القبض على 13 شخصا للاشتباه في ضلوعهم في الحرائق الأخيرة ”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.