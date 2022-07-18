ارتفاع طفِيْف فِيْ أسعار القمح الروسي وتسارع الصادرات

قالت شركة الاستشارات الزراعية الروسية إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت بشكل طفِيْف الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع الروبل.

فِيْ الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة توضيحًا طمأنت فِيْه البنوك وشركات الشحن والتأمين بأن التعامل مع صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية لن يخرق عقوبات واشنطن على موسكو.

وقالت ICAR فِيْ مذكرة إن المتداولين يدرسون هذا التوضيح بتفاؤل وحذر كبيرين.

وتتوقع الشركة الآن أن تصدر البلاد أكثر من مليوني طن من القمح هذا الشهر.

وأضافت “إيكار” أن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 فِيْ المائة من البروتين لتوريده من موانئ البحر الأسود ارتفعت بمقدار دولارين إلَّى 360 دولاراً للطن “فوب” نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت شركة سفِيْكون الاستشارية نقلا عَنّْ بيانات الميناء إن روسيا صدرت 500 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي ارتفاعا من 340 ألف طن فِيْ الأسبوع السابق. وأضافت أن أسعار القمح للوازم القادمة تراوحت بين 355 و 360 دولارا للطن.