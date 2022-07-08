ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وظائف جديدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي بينما تباطأ الطلب على العمالة، وارتفع عدد تسريح العمال إلَّى أعلى مستوى فِيْ 16 شهرًا فِيْ يونيو، حيث غذى رفع سعر الفائدة مخاوف الركود.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الحصول على الإعانات الحكومية لأول مرة زادت بمقدار 4000 إلَّى 135000 فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 2 يوليو. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم 230 ألف طلب لهذا الأسبوع.

وقد حومت المطالبات حول مستوى 230،000 منذ بداية يونيو، مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل على الرغم من أن بعض الشركات فِيْ قطاعي الإسكان والتكنولوجيا تقلل من فرص العمل. قامت شركة تسلا بتسريح مئات العمال فِيْ الولايات المتحدة.

وزادت عمليات الاستغناء عَنّْ الوظائف بنسبة 29٪ لتصل إلَّى 77515 وظيفة فِيْ الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة من يناير إلَّى مارس.

لكن تسريح العمال فِيْ النصف الأول من العام سجل أدنى مستوى له منذ 1993.