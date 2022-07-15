ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلَّى بعض التباطؤ فِيْ سوق العمل وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتشديد الأوضاع المالية.

وقالت اليوم الخميس إن طلبات الحصول على الإعانات الحكومية لأول مرة قفزت من 9000 إلَّى 244000 فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 9 يوليو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 235 ألف طلب لهذا الأسبوع. كانت المطالبات تحوم حول مستوى 230،000 منذ يونيو.

كانت هناك تقارير عَنّْ تسريح العمال فِيْ قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من أكثر القطاعات عرضة لتحركات أسعار الفائدة. على الرغم من ضياع بعض الزخم، إلا أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً إلَّى حد ما.

كان هناك 11.3 مليون وظيفة فِيْ نهاية مايو، مع ما يقرب من وظيفتين لكل شخص عاطل عَنّْ العمل.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ نهاية الشهر الجاري، فِيْ خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلك السنوي، الذي ارتفع بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو فِيْ أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.